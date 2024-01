Katherine Maher, diretora-geral do Web Summit, um dos eventos tecnológicos mais importantes do mundo, anunciou nesta semana nas suas redes sociais que vai deixar o cargo para ir trabalhar para a estação de rádio pública norte-americana, NPR.

Em uma série de tweets, Maher disse que vai assumir o seu novo cargo em 25 de março. “Infelizmente, isto significa que vou deixar o cargo de diretora-geral da Web Summit em 1 de março. Adorei o tempo que passei na Web Summit. Fiquei impressionada com o talento, a energia e as boas vibrações gerais da equipe e este apreço só tem aumentado a cada semana que passa.”

Katherine Maher anuncia que deixará cargo de CEO do Web Summit; executiva assumiu posto há 3 meses Foto: Divulgação/Web Summit

PUBLICIDADE Antes de partir, Maher estará presente na Web Summit Qatar, o primeiro evento da organização no Oriente Médio, no final de fevereiro. Maher foi nomeada CEO da Web Summit no final de outubro, dias antes do principal evento em Lisboa, na sequência da demissão de Paddy Cosgrave devido a seus comentários sobre Israel.

A polêmica envolvendo Cosgrave começou em 13 de outubro, seis dias depois do ataque do grupo terrorista Hamas a Israel, quando acusou o estado israelita de cometer crimes de guerra na sua luta contra os terroristas do Hamas, declarações que desencadearam uma onda de críticas e levaram vários gigantes da tecnologia a decidir não participar no evento.

Antes de assumir o Web Summit, Maher foi diretora executivo da Wikimedia Foundation, organização sem fins lucrativos por detrás da Wikipédia, durante cinco anos, e tem experiência no Unicef e no Banco Mundial, entre outros.

O Web Summit foi fundado em 2009 e foi realizado em Dublin até 2016, quando foi transferido para Lisboa. / EFE

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.