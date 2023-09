A fabricante de motores e geradores Weg informou nesta segunda-feira, 25, que suas controladas indiretas no exterior celebraram com a americana Regal Rexnord contrato para aquisição dos negócios de motores elétricos industriais e geradores, em um negócio de US$ 400 milhões (cerca de R$ 1,97 bilhão). O valor será pago após a conclusão da transação, que estará sujeita a ajustes de preços comuns a este tipo de operação e aprovações regulatórias, segundo comunicado da empresa.

A transação tem como foco os negócios de motores elétricos industriais e geradores, vendidos sob as marcas Marathon, Cemp e Rotor, do segmento operacional Industrial Systems da Regal Rexnord, empresa com sede nos Estados Unidos e listada na Bolsa de Valores de Nova York. A receita operacional líquida destes negócios em 2022 foi de US$ 541,5 milhões. O acordo inclui ainda a aquisição de dez fábricas em sete países (Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Países Baixos e Canadá), filiais comerciais em onze países e uma equipe de aproximadamente 2,8 mil empregados no mundo.

Segundo a Weg, a distribuição geográfica destas operações é complementar à atual presença do Grupo Weg e a aquisição deve permitir à empresa avançar em mercados estratégicos, como a América do Norte e Ásia-Pácifico - principalmente na China e na Índia. Hoje 55% das receitas da companhia adquirida vêm das Américas, principalmente dos Estados Unidos, Canadá e México, enquanto outros 32% da Ásia-Pacífico. Outros 13% de outras regiões, incluindo a Europa.

Acordo firmado entre Weg e Regal Rexnord inclui ainda a aquisição de dez fábricas em sete países e filiais comerciais em onze países. Foto: Dieter Gross/Estadão

”Na área de motores, estamos fortalecendo nossa posição como importante player global, e em geradores estamos acelerando crescimento da companhia entre os principais participantes do mercado globalmente”, disse o diretor Administrativo e Financeiro da Weg, André Rodrigues, durante teleconferência feita pelos executivos da empresa para explicar a operação.

Já o diretor da área de Motores, Alberto Yoshikazu Kuba, destacou que a aquisição representa mais um passo na conquista do mercado chinês, e também no crescimento em produtos de nicho e motores especiais nos Estados Unidos. Ele também afirmou que enxerga possibilidade de crescimento nos mercados indiano e europeu, e destacou que a tendência após a pandemia de covid-19 tem sido de focar em colocar as fábricas próximas dos clientes e fornecedores. “Estamos procurando colocar fábricas onde os clientes estão”.

Em fato relevante, a empresa diz que a distribuição geográfica destas operações é complementar à atual presença do Grupo Weg e irá “ajudar na obtenção de maior escala e eficiência na redução de custos, à medida que integramos as novas operações às existentes”.