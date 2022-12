White Martins produz o primeiro hidrogênio verde certificado do Brasil

A unidade da White Martins em Pernambuco recebeu a Green Hydrogen Certification, concedida pela alemã TÜV Rheinland, referência mundial em certificação, para seu processo de produção de hidrogênio verde neutro em carbono (H2V). Presente no Brasil há mais de 110 anos fornecendo gases medicinais e industriais, a empresa é a primeira a produzir hidrogênio verde em escala industrial no País e na América do Sul – serão 156 toneladas por ano.

Tanques H2V White Martins

O hidrogênio verde é considerado uma alternativa importante para promover a descarbonização da economia global, já que pode ser utilizado em diversos setores, como indústrias e transportes. “A White Martins tem mais de 40 anos de experiência na produção de hidrogênio no Brasil e estamos disponibilizando ao mercado toda a nossa expertise global para que o País se torne uma referência mundial na produção de hidrogênio verde”, diz Gilney Bastos, presidente da White Martins e da Linde na América do Sul.

A certificação é um processo importante para assegurar que a energia utilizada na produção do hidrogênio seja proveniente de uma fonte renovável, uma das premissas para a classificação como verde. Em Pernambuco, a White Martins poderá receber até 1,6 MW de energia solar que é utilizada no processo de eletrólise da água, que separa as moléculas de hidrogênio das moléculas de oxigênio.

A empresa representa na América do Sul a Linde, líder global em produção, processamento, armazenamento e distribuição de hidrogênio, com a maior capacidade e o maior sistema de distribuição de hidrogênio líquido. A Linde opera a primeira caverna de armazenamento de hidrogênio de alta pureza do mundo. Na vanguarda da transição para o hidrogênio limpo, a empresa já dispõe de aproximadamente 1 mil km de redes de dutos e instalou mais de 200 estações de abastecimento de hidrogênio e 80 de eletrólise de hidrogênio em várias regiões do planeta.

Compromisso com ODSs

O processo de elaboração e implementação do sistema de gestão de hidrogênio verde na unidade de Pernambuco, que culminou com a certificação pela norma TÜV Rheinland H2.21, envolveu rigorosa auditoria. Fundada em 1872, na Alemanha – um dos países que mais estão investindo no hidrogênio verde como solução para a descarbonização da economia –, a certificadora é especializada em inspecionar serviços relacionados a qualidade, segurança técnica e proteção das pessoas e do meio ambiente em todo o mundo.

“Nossa expectativa é de que esta seja a primeira certificação de muitas que pretendemos ter em nossa região nos próximos anos. A descarbonização é uma prioridade para a companhia e estamos empenhados em desenvolver projetos que contribuam para a transição energética, em linha com nossa missão de construir um mundo mais produtivo e sustentável”, observa Bastos.

A White Martins está investindo em outras iniciativas de hidrogênio no País, como o fornecimento do produto para o abastecimento do Mirai, um automóvel elétrico movido a célula de combustível da Toyota do Brasil. Além disso, a companhia assinou Memorandos de Entendimento com os governos dos Estados do Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e com os complexos portuários de Pecém, no Ceará, e do Açu, no Rio de Janeiro, para a realização de estudos de viabilidade para implantação de projetos de hidrogênio verde e de amônia verde.

Todas essas iniciativas reforçam o compromisso da White Martins em contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). A empresa assumiu uma série de metas, até 2028, relacionadas a vários ODSs: mudanças climáticas e energia limpa, saúde, segurança e meio ambiente, conformidade, pessoas e comunidade.