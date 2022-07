Wilson Ferreira Jr. acerta retorno ao comando da Eletrobras

O presidente da Vibra (ex-BR Distribuidora), Wilson Ferreira Jr., vai assumir o comando da recém-privatizada Eletrobras, apurou o Estadão. O executivo já informou à Vibra sua intenção de renúncia, informou nesta quarta-feira, 20, a empresa ao mercado.

O retorno de Ferreira à ex-estatal vem sendo costurada pelos principais fundos investidores desde antes da oferta de ações que marcou a privatização da empresa. O fundo 3G foi quem capitaneou as primeiras conversas com o executivo, segundo fontes.

Vibra Energia; presidente da companhia, Wilson Ferreira Jr. deve desligar-se do cargo. Foto: Vibra Energia

O Conselho da Eletrobras será alterado no início de janeiro, em Assembleia de acionistas. Apenas depois disso que o nome de Ferreira Jr. será apresentado.

As ações da Eletrobras têm apresentado valorização após o processo de privatização. Uma das apostas do mercado é de que haverá ganho de eficiência da empresa e, por isso, há uma expectativa com os nomes que serão escolhidos para o alto-escalão da empresa.

Ferreira foi indicado à presidente da Eletrobras no governo de Michel Temer, em 2016 e ficou no cargo até 2021. Uma de suas missões na época foi de preparar a empresa para a privatização. Já na Vibra, ajudou na última oferta de ações que marcou a saída integral da Petrobras da companhia e trouxe para a empresa a pauta da transformação energética, de olho na energia limpa. Procurado pela reportagem, Ferreira não retornou até o momento.