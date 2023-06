Wilson Sons dispara com informação de que está sendo vendida

Fora do Ibovespa e com mais de 2,5 mil negociações, as ações ordinárias da Wilson Sons sobem 12,36% após a empresa confirmar que a Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL) está realizando uma análise estratégica que envolve seus investimentos na Wilson Sons.

A MSC poderia oferecer R$ 5 bilhões pela participação de 57% da Ocean Wilsons na Wilson Sons ou R$ 8,8 bilhões por 100%, segundo o Bradesco BBI, o que poderia resultar em uma alta de 90% a 144% para o papel, considerando o fechamento de sexta-feira, 9. O principal índice da B3, por sua vez, sobe 0,33%, aos 117.382 pontos, e o par Santos Brasil recua 0,43%.

A Wilson Sons, operadora de serviços portuários, logísticos e marítimos, é uma das empresas mais antigas do País. Foi fundada em 1837, em Salvador, e inicialmente trabalhava com comércio de carvão, mercadorias em geral e serviços de navegação.