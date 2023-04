Winity e Telefônica confirmam à Anatel que vão revisar acordo de compartilhamento de redes

A Winity e a Telefônica (dona da Vivo) confirmaram à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que vão revisar o acordo de compartilhamento de redes para contornar os problemas já identificados, em busca da anuência. A confirmação veio após o relator do processo, o conselheiro Alexandre Freire, dar uma segunda chance para as empresas produzirem uma nova versão do acordo, desta vez aderente às premissas do edital do último leilão das faixas do 4G e 5G.

O acordo bilionário fechado pelas operadoras no ano passado recebeu pareceres negativos tanto da área técnica quanto jurídica da Anatel e caminhava para ser reprovado pelo conselho diretor. Foi aí que o relator ofereceu a oportunidade de uma “solução por autocomposição”, ou seja, uma tentativa de conciliação voluntária. Esse tipo de atuação é inédito na agência reguladora e se deu após um trabalho intenso de lobby das empresas nos bastidores.

Acordo entre Winity e Telefônica (dona da vivo) recebeu pareceres negativos tanto da área técnica quanto jurídica da Anatel Foto: Nacho Doce / REUTERS

A Telefônica afirmou em nota enviada ao Estadão/Broadcast que a solução autocompositiva será positiva para o setor e para os usuários. “O acordo reforça seu compromisso com a inclusão digital de pessoas, empresas e instituições, levando conexão de qualidade a localidades e rodovias que hoje não têm cobertura”, afirmou a operadora.

A Winity disse que está aberta ao diálogo com todos as partes do setor de telecomunicações. “A companhia tem empenhado todos os esforços para realizar parcerias com as mais diversas empresas, prezando sempre por uma atuação pró-competitiva e sustentável”, afirmou, também em nota para a reportagem. Acrescentou que o acordo busca “construir infraestrutura de telecomunicações compartilhável com toda a indústria, atendendo principalmente ao interesse público e aos milhões de brasileiros ainda não conectados”, emendou.

Em 2022, a Winity anunciou um acordo para compartilhar lotes da faixa de 700 Mhz arrematada no leilão com a Telefônica em 1,1 mil cidades pelo prazo de 20 anos. O negócio entrou na mira da Anatel porque o edital do último leilão impedia as grandes teles de disputarem a faixa de 700 Mhz, justamente porque elas já detêm lotes neste segmento.

O edital buscou atrair mais operadoras para trabalhar na difusão do 4G e do 5G, evitando uma concentração maior de mercado. Dentro desse contexto, o que está em análise é se o acordo entre as empresas poderia vir a configurar uma quebra do espírito original do leilão, ao direcionar o acesso da faixa de 700 Mhz para uma grande operadora em vez de novos entrantes.

O que será do acordo entre Winity e Telefônica?

Conforme apurou o Estadão/Broadcast com fontes, a revisão do acordo envolverá a oferta de acesso prioritário dos provedores regionais à sua futura rede de internet. Em tese, isso sanaria as preocupações de quebra do espírito do edital com o acordo. O problema, dizem outras fontes, ficaria na definição dos preços, termos e localidades dessa oferta. “Se as condições não forem vantajosas, a oferta não serviria de nada”, afirmou uma pessoa que acompanha o negócio.

Associações setoriais estão acompanhando a discussão de perto. A Neo, que representa 200 empresas regionais de banda larga e TV por assinatura (incluindo novos entrantes do 5G) enviou um parecer ao conselheiro Alexandre Freire em que defende o fim da exclusividade da Telefônica em todas as 1,1 mil cidades do acordo. A Neo também sugeriu um período de carência para que as operadoras regionais ocupem a faixa de 700 Mhz com os serviços de 4G e 5G antes de a faixa ser oferecida às grandes teles. “Nós sustentamos esses pontos para que seja cumprido o princípio do edital, que é garantir o acesso a novos entrantes”, afirmou o presidente da Neo, Rodrigo Schuch.

Próximos passos

Em caso de êxito na autocomposição, a proposta resultante será submetida à apreciação do conselho diretor da Anatel. Esse processo deve levar cerca de 40 dias. A mediação desse trabalho será feita pelo gabinete do próprio conselheiro, com participação das superintendências de Outorga e Recursos à Prestação; Planejamento e Regulamentação; e de Competição.

O Broadcast apurou que a iniciativa de Freire causou desconforto em alguns dos conselheiros, por não se tratar de medida prevista no regimento da entidade. Já na visão do relator, que é doutor em direito e ex-assessor especial do Supremo Tribunal Federal (STF), o mecanismo não é só legítimo, como também necessário.

“A relevância e a indiscutível complexidade da matéria evidenciam a necessidade de tratar e instruir com todas as informações disponíveis ao alcance da agência, sob pena de a decisão administrativa não resultar no atendimento dos interesses dos usuários”, argumentou Freire, em nota.