Zeca Dirceu volta a criticar autonomia do BC e defende que Campos Neto seja ouvido no Congresso

BRASÍLIA – O líder da coalizão do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), voltou a criticar a condução da política monetária por parte do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a autonomia da instituição. “Na época do presidente Lula, o País bateu recorde de empregos com o Banco Central com autonomia. Não pode a autonomia significar uma caixa-preta que ninguém sabe o que está acontecendo e que ninguém tem informação”, afirmou o deputado na tarde desta terça-feira, 14.

O petista ainda defendeu que Campos Neto seja ouvido pelos parlamentares e disse que, caso isso não ocorra voluntariamente, o partido poderá aumentar a pressão. “Daqui a umas duas semanas, se ele não se dispor a vir, pode ser que a gente volte com uma carga ainda maior sobre essa questão de convocação, de convite” afirmou. Dirceu lembrou que o comandante do BC voluntariamente participou do programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite desta segunda-feira.

No programa Roda Viva, Campos Neto disse que irá ao Congresso explicar as decisões da instituição sobre a taxa de juros quantas vezes for necessário. Foto: TV CULTURA

Na segunda, o Diretório Nacional do partido aprovou uma resolução que orienta as bancadas petistas na Câmara e no Senado a convocar Campos Neto para que ele preste esclarecimentos ao Congresso sobre o motivo de manter os juros altos no País. O presidente do BC, por sua vez, disse no Roda Viva que irá ao Congresso explicar as decisões da instituição sobre a taxa de juros quantas vezes for necessário.

Na entrevista, Campos Neto defendeu a condução da política monetária, indicou que gostaria de aproximar o BC do governo e se posicionou contra a mudança da meta de inflação. Ele é o único remanescente do governo Bolsonaro e tem mandato no cargo até dezembro de 2024.

Como mostrou o Estadão, quatro ministros do atual governo votaram a favor da autonomia do Banco Central, medida classificada como “bobagem” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Simone Tebet (Planejamento), Juscelino Filho (Comunicações), Daniela do Waguinho (Turismo) e André de Paula (Pesca) ajudaram a aprovar a regra em 2021 quando exerciam mandato parlamentar.