Mark Zuckerberg deixará de ser réu em processo antitruste

THE NEW YORK TIMES - A Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) disse que removerá Mark Zuckerberg, chefe-executivo da Meta, de um processo movido com a intenção de bloquear a aquisição da empresa Within Unlimited, uma startup de inteligência artificial, pela Meta.

A agência afirmou esta semana, em um processo judicial, que concordou em retirar Zuckerberg da condição de réu depois que a Meta prometeu que não tentaria comprar a Within Unlimited. A Meta havia pedido à agência que removesse Zuckerberg da condição de réu.

Meta prometeu que não tentará comprar a Within Unlimited Foto: Dado Ruvic/Reuters

Em junho, a FTC apresentou sua queixa ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia para impedir que Meta e Zuckerberg adquirissem a Within, dona do popular aplicativo de fitness de realidade virtual Supernatural. A FTC incluiu Zuckerberg como réu no processo e acusou ele e Meta de planejar comprar a Within para dominar o nascente mercado de realidade virtual, violando as leis antitruste.

O processo - que faz parte de uma nova estratégia da presidente do FTC, Lina Khan, para se voltar mais à fiscalização antitruste — é considerado um tiro no escuro por muitos especialistas jurídicos, já que envolve uma aquisição em um mercado nascente com muitas startups. No passado, a maioria dos processos judiciais antitruste envolvia mercados mais maduros e se concentrava em como uma fusão pode levar a preços mais altos para os consumidores.

Porém, Khan disse que planeja impedir que as maiores plataformas de tecnologia estendam seu domínio para mercados emergentes, como a realidade virtual. A FTC anteriormente falhou em prever problemas com fusões entre empresas de tecnologia, disse Khan. Em 2012, por exemplo, a agência aprovou a compra do Instagram pelo Facebook, um acordo que facilitou a ascensão do Facebook a uma gigante das redes sociais.

A ação judicial contra a Meta também foi a primeira grande ação contra uma empresa de tecnologia sob o comando de Khan, que prometeu intensificar o escrutínio de executivos corporativos e responsabilizá-los por violações de suas empresas.