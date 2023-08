Ainda não escolheu sua faculdade? Guia do vestibular 2024 da USP fala sobre cursos; veja

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na quinta-feira, 10, o guia de carreiras, material que traz informações sobre os cursos oferecidos pela Universidade de São Paulo (USP) e as carreiras para inscrição no vestibular 2024.

Conforme a Fuvest, a partir deste ano, o tradicional manual do candidato, que contempla o percurso do vestibular até a matrícula, será desmembrado em quatro guias temáticos para facilitar o acesso dos candidatos às informações. Para acessar o guia de carreiras, clique aqui.

No guia de carreiras, o candidato tem informações sobre os cursos da USP, assim como detalhes dos campi da universidade presentes no Estado de São Paulo.

Guias compõem o novo manual do candidato

Além do guia de carreiras, a Fuvest já disponibilizou em maio o guia de inclusão e acessibilidade, que trata de inclusão social e de condições específicas para a execução da prova do vestibular. Clique aqui para mais informações.

Segundo a instituição, os outros dois materiais que compõem o manual do candidato, o guia de jornada e o guia de provas serão lançados na próxima semana.

Fuvest divulgou na quinta-feira, 10, o guia de carreiras do vestibular 2024 da USP. Foto: Divulgação/USP

Como eu posso entrar na USP?

O ingresso para a graduação na USP se dá por meio de seu vestibular próprio, aplicado pela Fuvest, pelo Enem-USP e pelo Provão Paulista.

Para o ingresso em 2024, serão oferecidas 11.147 vagas, distribuídas entre ampla concorrência (AC), egressos de escola pública (EP) e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas (PPI).

Fuvest - 8147 vagas (AC: 4888, EP: 2053 e PPI: 1206);

- 8147 vagas (AC: 4888, EP: 2053 e PPI: 1206); Enem-USP - 1500 vagas (AC: 686, EP: 512 e PPI: 302);

- 1500 vagas (AC: 686, EP: 512 e PPI: 302); Provão Paulista - 1500 vagas (EP: 942 e PPI: 558).

Confira o cronograma do vestibular 2024 da USP:

Comum a todas as carreiras:

Inscrições para o vestibular da Fuvest 2024: de 17 de agosto até 6 de outubro de 2023.

Realização da primeira fase: 19 de novembro de 2023 (Conhecimentos gerais: prova com 90 questões de múltipla escolha com cinco alternativas, com apenas uma correta).

Realização da segunda fase: 17 de dezembro de 2023 (Português e Redação: prova discursiva com dez questões de Português e uma Redação).

Provas específicas da carreira:

Realização da segunda fase: 18 de dezembro de 2023 (Disciplinas específicas: prova discursiva com 12 questões de duas a quatro disciplinas específicas à carreira inscrita).

Realização da segunda fase: 11 de dezembro de 2023 a 11 de janeiro de 2024 (Competências específicas: avaliação de competências específicas apenas para as carreiras Artes Cênicas, Artes Visuais, Música (Ribeirão Preto) e Música (São Paulo).

Mais informações sobre locais, horários e demais instruções estarão disponíveis no guia de jornada, que mostra as etapas da inscrição no vestibular até a matrícula na USP, e será lançado no dia 14 de agosto.

Já o Guia de Provas, que apresenta as informações sobre as provas da 1ª e da 2ª fase, bem como da prova de competências específicas para as carreiras de Música, Artes Cênicas e Artes visuais, será disponibilizado no dia 16 de agosto.

Veja a seguir a lista de obras literárias:

Os livros assinalados em negrito são os que mudam na lista com relação ao vestibular da Fuvest do ano anterior.

Marília de Dirceu - Tomás Antônio Gonzaga

Quincas Borba - Machado de Assis

- Machado de Assis Angústia - Graciliano Ramos

- Graciliano Ramos Alguma Poesia - Carlos Drummond de Andrade

- Carlos Drummond de Andrade Mensagem - Fernando Pessoa

- Fernando Pessoa Nós matamos o cão tinhoso! - Luís Bernardo Honwana

Campo Geral - Guimarães Rosa

- Guimarães Rosa Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles

- Cecília Meireles Dois irmãos - Milton Hatoum