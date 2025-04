Além de Adolescência, da Netflix, veja mais 7 séries e filmes que ajudam a entender o universo jovem

A educadora e especialista em estresse traumático Carolina Campos diz que a série Adolescência, da Netflix, traz discussões não só sobre as questões de masculinidade e cyberbullying, mas também sobre o universo dos adolescentes.

PUBLICIDADE “Os jovens de hoje têm funcionamento muito diferente dos jovens que fomos. Uma educação tradicional, mais punitivista, autoritária, já não funciona. Os adolescentes dessa geração têm acesso a informações e entendem que terão limites e se sentirão mais empoderados na medida que tiverem uma educação mais respeitosa e que não apenas os culpe e jogue demanda”, afirma. Ela sugere outras séries e filmes que podem ajudar as famílias a entenderem mais sobre a adolescência - e não necessariamente apenas discutindo o problema atual das redes sociais.

'Adolescência': Owen Cooper e Erin Doherty protagonizam o terceiro episódio, que se passa em sessão de terapia Foto: Ben Blackall/Netflix

Para Carolina, as obras poderiam ser assistidas por pais, mães e filhos. “Algumas séries e filmes são feitos para adolescentes, mas estamos numa crise de comunicação muito grande. Se a gente não entrar no universo deles, não vai entender do que estão falando”, explica.

“Essas obras ajudam a destravar um pouco o que jovens pensam e sentem”, afirma Carolina, consultora Unesco, braço das Nações Unidas para a Educação, na área de trauma e combate à violência no ambiente escolar.

A lista inclui:

Anne com E - Netflix

Série canadense que conta a história de uma adolescente órfã, que tenta descobrir o seu lugar no mundo.

“Apesar de ser uma série de época, ajuda a gente a entender neurodivergência, questões indígenas, bullying, questões LGBT, temas muito atuais”, diz a especialista, diretora executiva do Vozes da Educação.

Heartstopper - Netflix

Série britânica sobre dois adolescentes que lidam com dificuldades na vida escolar e amorosa.

“Fala do primeiro amor, da descoberta da sexualidade, tudo isso dentro de um ambiente com relações LGBT”, conta.

Wicked - Amazon Prime e Apple TV A obra concorreu ao Oscar de melhor filme em 2025 e ganhou as estatuetas por melhor design de produção e melhor figurino. Conta a história da Bruxa Má, do Mágico de Oz, durante a sua adolescência e tempos de escola. “Um filme que também vai falar sobre bullying, sobre clima escolar, sobre professores que preferem um aluno em detrimento do outro e como isso pode afetar a autoestima”, afirma.

As atrizes Cynthia Erivo e Ariana Grande, que são colegas de escola no filme 'Wicked' Foto: Universal Pictures/Divulgação

The Mask you Live In e Silêncio dos Homens - YouTube

Ambos são documentários que falam sobre masculinidade e a pressão que a sociedade exerce sobre meninos.

“Traz adolescentes falando de como são obrigados a performar uma masculinidade e como isso faz com que a autoestima deles fique muito minada”, afirma.

Pesquisadores do Grupo de Estudos em Pesquisa de Educação Moral (Gepem), que discute convivência e conflitos escolares, e tem especialistas de diversas universidades públicas, indica ainda outras três obras:

Em Defesa de Jacob - Apple TV

A série é sobre o uma família cujo filho adolescente é acusado de matar o colega de sala.

“O foco recai sobre as dinâmicas familiares e as vivências da juventude, destacando as dificuldades de comunicação entre pais e filhos e os efeitos que uma acusação pode provocar numa famiíia. Aborda tb aspectos da adolescência e a influencia das redes sociais”, diz Telma Vinha, coordenadora do Gepem.

O Chat - A Sala Negra - Prime Vídeo

O filme fala de um jovem que criou um chat para adolescentes conversarem sobre seus problemas, mas o criador acaba por manipulá-los.

Confiar - Prime Video e Apple TV

Com artistas famosos como Viola Davis e Clive Owen, o filme narra a história de uma adolescente que vive um abuso sexual online.