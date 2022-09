Aluno de creche da Prefeitura de São Paulo morre em campo de futebol

Um aluno da creche do Centro Educacional Unificado (CEU) Meninos, da Prefeitura de São Paulo, morreu na manhã de quarta-feira, 31, durante uma atividade no campo de futebol da unidade educacional, na zona sul da capital paulista. Na hora do acidente, cinco professoras acompanhavam as crianças no local. A administração municipal não informou as circunstâncias do ocorrido. O aluno de 1 ano foi atendido ainda no local por um brigadista capacitado em primeiros socorros.

De lá, foi levado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Seckler, onde houve tentativa de reanimação do aluno. Transferida para a AMA Sacomã, a criança, no entanto, não resistiu e teve a morte constatada ainda na manhã de quarta.

CEU Meninos, na zona sul de São Paulo, onde aluno da creche da unidade morreu na quarta-feira, 31. Foto: Reprodução SME/Estadão

A Secretaria Municipal da Educação (SME), afirma que “abriu, em caráter prioritário, uma apuração para verificar as circunstâncias da tragédia”. Em nota, a Prefeitura também afirma que a diretora regional Marta Malheiros acompanhou a família no atendimento médico.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a criança foi atendida por uma equipe de urgência, que fez todos os procedimentos necessários para tentar reanimá-la de uma parada cardiorrespiratória, sem êxito.

Secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Educação, Bruno Lopes Correia esteve no local para acompanhar o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento das Aprendizagens (Naapa), composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para prestar acolhimento aos funcionários e crianças do CEU. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social também esteve no local para apoio às famílias.

Todas as atividades das unidades do CEU foram suspensas e retornarão na sexta-feira, 2, com exceção do Centro de Educação Infantil (CEI) Meninos, que retomará as atividades na próxima segunda-feira, 5. A secretaria, em nota, afirma que “está consternada e lamenta profundamente o ocorrido”. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a unidade escolar está à disposição dos familiares para esclarecimentos, segundo texto.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, a morte ocorreu após um possível acidente na quadra da rede de ensino, na Rua Barbinos, no Sacomã, zona sul da cidade.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 95º DP (Heliópolis). “A equipe da unidade compareceu ao local para o levantamento de câmeras e testemunhas que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos”, disse, em nota.