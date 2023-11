Anhembi Morumbi: formando cidadãos globais

Aliando metodologias de ensino inovadoras a uma infraestrutura de padrão internacional, a Anhembi Morumbi oferece a seus estudantes em mais de 150 cursos de graduação e pós-graduação uma formação global. Por meio do International Office, a universidade possibilita uma ampla gama de experiências internacionais à comunidade acadêmica, tanto aqui quanto no exterior.

E toda a experiência internacional também pode ser experimentada aqui através de cursos e aulas online que proporcionam o contato de estudantes e professores da Anhembi Morumbi com instituições estrangeiras. A troca de experiências que amplia conhecimento e visão de mundo se dá em aulas, desenvolvimento de projetos e cursos de curta duração com certificação.

Aliando metodologias de ensino inovadoras a uma infraestrutura de padrão internacional, a Anhembi Morumbi oferece a seus estudantes em mais de 150 cursos de graduação e pós-graduação uma formação global Foto: Divulgação/Anhembi Morumbi

Os programas de intercâmbio da Anhembi Morumbi dão a possibilidade de estudar em instituições parceiras de excelência, seja em cursos intensivos de curta duração ou até mesmo na realização de parte da graduação nessas instituições – em alguns casos, com vivência prática que permite ao estudante experimentar no mundo real do mercado de trabalho o que aprendeu em sala de aula.

As modalidades variam entre intercâmbios acadêmicos e cursos intensivos de curta duração em instituições das Américas, Europa e Ásia, todas de referência reconhecida, agregando ainda mais à formação dos estudantes. Quando a ideia é colocar o conhecimento em ação no mundo, isso também pode ser feito no exterior por meio de programas de vivência prática, desenvolvidos em parceria com escolas de referência mundial em diversas áreas do conhecimento.

Outra possibilidade são as aulas-espelho, por exemplo, em que alunos e professores se conectam com universidades de diferentes países que têm um mesmo conteúdo – ou similar – e desenvolvem trabalhos conjuntos, o que permite a ampliação de horizontes acadêmicos. Já ocorreram aulas-espelho com universidades no México (Universidad del Valle de México) e Peru (Universidad Privada del Norte). Os projetos de extensão internacional, que são realizados no formato remoto, ajudam a discutir realidades locais e passam por temas das áreas de Saúde, Direito, Idiomas e até mesmo discussões sobre inteligência artificial. Além disso, a Anhembi Morumbi realiza eventos, como aulões, em que o contato com a comunidade internacional também ocorre com o ensino de idiomas.

Já nos cursos de extensão internacional, o aluno pode ter contato com temas atuais, por intermédio de estudos de casos e materiais de outros países. Essas aulas são todas ministradas em inglês ou espanhol – o que amplia a experiência e garante não somente a aquisição de conhecimento na área de estudo como também a prática e fluência em idiomas fundamentais para o mercado de trabalho. Os cursos passam por temas como Comunicação, Negócios, Saúde, entre outros. E nos cursos de curta duração, pelo programa Nanodegree International, é possível ter uma certificação, como foi o caso neste ano da experiência vivenciada por alunos que participaram do Whole-Person Health, que foi oferecido pelo Institute for Integrative Nutrition, dos Estados Unidos.

Laboratório da unidade de Piracicaba Foto: Divulgação/Anhembi Morumbi

Além disso, a Anhembi Morumbi abre as portas para estudantes estrangeiros. A presença deles nos campi contribui para a diversidade cultural e enriquece a experiência de aprendizado de toda a comunidade acadêmica. A universidade também apoia professores e estimula a participação em conferências, pesquisas e programas de ensino fora do Brasil. Com cursos reconhecidos pelo MEC como os melhores do País, a Anhembi Morumbi também busca reconhecimentos e acreditações internacionais para continuar conectando mentes por meio da educação, formando pessoas para um mundo cada vez mais global.

Um mundo de possibilidades

Veja o que a Anhembi Morumbi oferece em internacionalização

Parcerias internacionais

Programas de língua estrangeira

Eventos e atividades internacionais

Mobilidade acadêmica

Programas de intercâmbio

Reconhecimento internacional

Presença de estudantes estrangeiros nos campi

Extensão internacional

Cursos de curta duração no exterior

Aulões de idiomas com instituições parceiras

Saiba mais em https://portal.anhembi.br/internacional/