5 mil bolsas para cursos de inglês online

Foto: Artem Bryzgalov, via Unsplash

Participe do Santander Language | Online English Courses 2023, lançado em parceria com o British Council! Inscrições até 13/04.

Que tal começar o ano dando um "up" no seu inglês? As inscrições para o Santander Language | Online English Courses 2023, lançado em parceria com o British Council, estão abertas!

São cinco milbolsas para cursos de inglês online. Os cursos têm duração de 16 semanas e incluem 12 aulas online com tutores da instituição. O objetivo é melhorar o acesso a um mercado de trabalho global e oportunidades em diversas áreas.Ao longo de quatro meses você vai adquirir as competências linguísticas necessárias para poder se desenvolver em uma entrevista de emprego, apresentação ou um evento de networking sem se preocupar com o seu nível de inglês. E tudo isso com o British Council, uma das instituições mais prestigiadas no ensino de idiomas.

São cinco níveis de cursos, do iniciante (A1) ao avançado (C1) que incluem treinamento para:

- Uma boa comunicação em uma variedade de ambientes profissionais, reuniões, palestras ou apresentações - Aplicar para vagas de emprego e entrevistas internacionais - Desenvolver sua gramática e vocabulário para o ambiente de trabalho profissional. - Conexão com outros profissionais de diferentes áreas.

Continua após a publicidade

Candidatos selecionados devem fazer um teste de nivelamento para iniciarem no curso mais adequado ao seu nível. Os cursos são oferecidos na plataforma de treinamento de inglês online do British Council.

O programa é totalmente gratuito e oferece:

- Cursos dos níveis A1 a C1 (nível C2 não é oferecido) - 48 horas de treinamento online por nível - 12 horas de aulas online síncronas em grupo com um professor do British Council

Os cursos começam em 22 de maio. Ao finalizar o seu, você receberá um certificado de conclusão que deve ser imediatamente baixado. Observe que este certificado indica que você concluiu um curso em um determinado nível. Em nenhum caso tem valor oficial ou serve como certificação do seu nível de inglês. Todos os cursos devem ser concluídos em um período máximo de 16 semanas.

O que é preciso para participar?

- Ser residente da Argentina, Alemanha, Chile, Brasil, México, Espanha, Portugal, Polônia, Reino Unido, Estados Unidos ou Uruguay - Ter 18 anos de idade ou mais no momento da inscrição. Não há idade máxima para participar e não é necessário ser cliente atual ou futuro do Banco Santander. - Inscrever-se através do portal becas-santander.com - Fazer o teste de habilidades antes de 14 de abril às 23h (Madrid GMT +1). O link para fazer o teste chegará através do e-mail de confirmação de inscrição

Critério de seleção:

Continua após a publicidade

- Atender aos critérios de elegibilidade - Apresentar resultados solicitados do teste de habilidades. Este teste não é um teste de nível de inglês. O teste de habilidades estará disponivel em inglês, português e espanhol.

(*) Após a inscrição, você receberá um link para fazer o teste de habilidades. Se você não concluir este teste, não será considerado para a bolsa de estudos. O British Council fará o processo de seleção para essas bolsas com base no resultado do teste de habilidades.

As inscrições estão abertas até 13 de abril e devem ser feitas AQUI. Boa sorte!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.