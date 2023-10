5ª Feira Estudar na Espanha acontece no Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Foto: Frames For Your Heart, via Unsplash

Nos dias 25 e 26/10 conheça universidades espanholas e informe-se sobre o sistema educacional do país. Entrada Gratuita.

A 5ª Feira Estudar na Espanha, organizada em colaboração com a Embaixada da Espanha no Brasil e com o SEPIE (Serviço Espanhol para Internacionalização da Educação), órgão do Ministério de Universidades da Espanha, vai reunir 11 universidades e instituições espanholas no Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte.

Com entrada gratuita, estudantes, famílias e demais público interessado em estudar na Espanha poderá conversar diretamente com representantes das universidades participantes e conhecer uma ampla variedade de cursos de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, profissionalizante, MBA e idioma, ministrado pelo Instituto Cervantes.

As informações sobre bolsas de estudos, formas de pagamento, possíveis descontos e bolsas completas podem ser obtidas no evento com os representantes das instituições. Para participar basta fazer as inscrições prévias pelo site www.feriaestudiarenespana.com/cadastro.

Confira as universidades e instituições que participam do evento:

- Universidade Católica de Múrcia

- Universidade de Granada

- Universidade de Huelva

- Universidade de Jaén

- Universidade de Vigo

- Universidade Europeia do Atlântico

- Universidade de Lleida

- Universidade Pompeu Fabra

- Embaixada da Espanha no Brasil

- Instituto Cervantes

- SEPIE: Serviço Espanhol para Internacionalização da Educação

Durante a feira, participantes interessados também poderão assistir os seminários para receber orientações sobre tudo o que precisam saber para estudar Espanha. A excelência acadêmica, a variedade de programas, os custos competitivos, a proximidade cultural com o Brasil e a alta qualidade de vida, são alguns dos atributos que tornam o país um destino desejado pelos brasileiros para estudos e pesquisas. Segundo os principais rankings internacionais (THE, QS e ARWU-Shanghai), as universidades espanholas estão posicionadas entre as melhores do mundo por disciplinas.

Serviço:

Feira Estudar na Espanha - Rio de Janeiro

Data: Quarta-feira, 25 de Outubro de 2023

Horário: 15h00 às 20h00

Local: Instituto Cervantes, Rua Visconde de Ouro Preto, 62 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ.

Feira Estudar na Espanha - Belo Horizonte

Data: Quinta-feira, 26 de Outubro de 2023

Horário: 15h00 às 20h00

Local: Hotel Mercure Belo Horizonte Lourdes, Avenida do Contorno, 7315 - Lourdes, Belo Horizonte/MG.

Inscrições gratuitas: www.feriaestudiarenespana.com/cadastro

Sobre o SEPIE (Serviço Espanhol para Internacionalização da Educação)

Instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Inovação e Universidades da Espanha, o SEPIE é responsável pela internacionalização do Ensino Superior Espanhol (Estudar na Espanha), e tem entre suas tarefas mais relevantes a projeção internacional do Sistema Universitário Espanhol (SUE), facilitar o intercâmbio de estudantes, pesquisadores e professores, gerenciar vários tipos de programas de bolsas de estudo e colaborar com os Ministérios da Educação ou organizações similares em vários países. Além disso, o SEPIE é a Agência Nacional na Espanha para o programa Erasmus + da União Europeia nos âmbitos da educação e formação, que é o principal programa de mobilidade acadêmica de toda a Europa e, desde 2015, está aberto a praticamente todos os países do mundo no setor de Ensino Superior.

Mais informações sobre Estudar na Espanha AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.