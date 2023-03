60 bolsas para estudar na Irlanda

Trinity College Dublin | Crédito: Divulgação

As GOI - Government of Ireland International Education Scholarships - são destinadas a programas de mestrado ou doutorado. Inscrições até 24 de março.

As inscrições para as bolsas de estudo de educação internacional do governo da Irlanda, também conhecidas como GOI estão abertas.A oportunidade é direcionada a estudantes de países fora da União Europeia e aplicável a todas as áreas de estudo.

São sessenta bolsas de um ano para mestrado ou doutorado, destinadas a candidatos que já tenham recebido uma oferta de vaga em uma instituição de ensino superior irlandesa elegível.

Confira a lista de universidades vinculadas ao programa GOI-IES:

- American College Dublin - Atlantic Technological University - CCT College, Dublin - Dublin Business School - Dublin City University - Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology - Dundalk Institute of Technology - Galway Business School - Griffith College, Dublin - ICD Business School, Dublin - Independent College, Dublin - Mary Immaculate College, Limerick - Maynooth University - Munster Technological University - National College of Art and Design, Dublin - National College of Ireland, Dublin - University of Galway - Royal College of Surgeons in Ireland - South East Technological University - Technological University Dublin - Technological University of the Shannon: Midlands Midwest - Trinity College Dublin - University College Cork - University College Dublin - University of Limerick

Candidatos devem demonstrar:

- Um histórico de excelente desempenho acadêmico - Excelente capacidade de comunicação; - Participação em atividades extracurriculares, como por exemplo: trabalho humanitário, política - local, nacional ou internacional, artes, esportes - Uma forte justificativa para prosseguir seus estudos na Irlanda que indique como a bolsa GOI-IES está alinhada com seus objetivos de longo prazo.

Alunos aprovados receberão:

- Uma bolsa de EUR 10.000 para um ano de estudo - Isenção total de todas as mensalidades e outros custos de inscrição na instituição de ensino superior

As inscrições estão abertas até 24 de março e podem ser feitas através do site Government of Ireland - International Education Scholarships 2023.

Bolsistas selecionados iniciarão seus estudos em setembro/outubro de 2023. Inscrições posteriores só serão consideradas para o doutorado.

