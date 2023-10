Advogado cria projeto social e prepara jovens para mestrado em direito nos Estados Unidos

Felipe Neves (camisa azul, fundo/ dir) | Foto: EducationUSA

LLM fair acontece em São Paulo (16/10), Brasília (19/10) e Rio de Janeiro (21/10) e reúne representantes de 46 universidades americanas.

O paulistano Felipe Neves teve a sorte e o talento para fazer seu mestrado em Direito, o LLM (Latin Legum Magister ou Master of Laws), em uma das melhores faculdades dos Estados Unidos, a Stanford University.

O diploma, reconhecido internacionalmente, representa um salto na carreira de todo advogado, mas o custo do curso e os exames seletivos são uma barreira para profissionais de classes menos favorecidas. Por isso, Felipe decidiu ajudar esses candidatos e fundou o Next Generation of Lawyers, projeto que conta com o apoio de doze escritórios de advocacia; um escritório americano; o banco BTG; a fintech Pravaler e o consulado americano.

"O projeto está no terceiro ano, temos majoritariamente mulheres negras e já capacitamos mais de 60 alunos com treinamento técnico em Direito, preparação para entrevistas e planejamento de carreira", conta Felipe Neves, observando que os estudantes foram selecionados por mérito.

O objetivo é começar cedo a capacitação, de modo a aumentar as chances de os candidatos serem aprovados para o Mestrado em instituições americanas. "No projeto Next Generation of Lawyers, além dos treinamentos nos escritórios, fazemos uma viagem pelos Estados Unidos, visitando faculdades para que eles possam se inspirar e fazer um LL.M depois", conclui o advogado, que é Head do Google Workspace para Educação na América Latina.

Em outubro, Felipe vai levar participantes do projeto para conhecer a LLM Fair, organizada pelo EducationUSA, e conversar com respresentantes das universidades americanas que vão apresentar informações sobre seus programas de Mestrado em Direito.

São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro recebem o LL.M. Fair

De 16 a 21 de outubro, o EducationUSA promove em São Paulo, Brasília e no Rio de Janeiro o maior evento gratuito de Mestrado em Direito nos EUA, o LL.M. Fair, que oferece bolsas de estudo e cursos em 46 universidades americanas.

Representantes de instituições como Duke University, Cornell University, University of Pennsylvania e Georgetown University, dentre outras, estarão em contato com alunos divulgando cursos em áreas inovadoras, como Segurança Cibernética, Direito Ambiental e Energético, Tecnologia e Inovação e Direitos Humanos e Sustentabilidade.

Além da experiência de estudar fora, o LL.M. possibilita trabalhar por um ano nos EUA para adquirir conhecimento prático na área, após a conclusão integral do programa, para os alunos que atendam aos requisitos de elegibilidade. O evento está com inscrições abertas através deste link.

Formação jurídica especializado e networking

"Em um mundo cada vez mais globalizado, cursar um Mestrado em Direito (LL.M.) tornou-se um caminho importante para estudantes internacionais. O LL.M. oferece uma oportunidade única para as pessoas adquirirem conhecimento jurídico especializado, possibilidade de networking com pessoas de diversos lugares do mundo e exposição cultural em outro país. Além disso, os programas de LL.M. permitem que os alunos se aprofundem em áreas específicas. Dessa forma, adquirem conhecimentos necessários para navegar em questões jurídicas complexas na sociedade atual", observa Simone Ferreira, coordenadora do escritório do EducationUSA PUC-Rio.

Serviço LL.M. Fair

Quem pode participar: Alunos de Direito, advogados ou profissionais de áreas afins interessados em especialização em Direito. Inscrições gratuitas AQUI.

São Paulo

Data: 16/10

Horário: das 17h às 20h

Endereço: Universidade Presbiteriana Mackenzie; Rua Piauí, 130 Consolação.

Brasília

Data: 19/10

Horário: das 18h às 21h

Endereço:

Brasil 21 Cultural; SHS Qd 06, Lote 01, Conjunto A Asa Sul.

Rio de Janeiro

Data: 21/10

Horário: das 10h30 às 13h30

Endereço: JW Marriott Hotel Copacabana; Avenida Atlântica 2600.

Mais informações AQUI.

