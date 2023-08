Alemanha oferece bolsas para projetos de impacto social

Foto: Mark Koning, via Unsplash

As inscrições para o programa German Chancellor Fellowship, que busca líderes do amanhã, vão até 15/10.

O governo da Alemanha, por meio da Fundação Alexander von Humboldt, vai selecionar dez brasileiros para desenvolverem, durante um ano, um projeto que possa impactar positivamente a sociedade. O programa German Chancellor Fellowship, concederá 50 bolsas de estudo para futuros líderes do Brasil, China, Índia, África do Sul e Estados Unidos, independente daárea de trabalho.

Estudantes selecionados conduzirão projetos de relevância social, que serão desenvolvidos de forma independente, em conjunto com um anfitrião e mentor alemão. Ao fim de sua estadia, terão um encontro reservado com o chanceler Olaf Sholz.

O presidente do Instituto Sócio-Cultural Brasil Alemanha, que conduz todo o processo no Brasil, Thomas Timm, revela que a média de inscrições chega a 150 por ano. O Brasil, segundo ele, é o grande destaque dentre os países contemplados pelo programa, que conta ainda com Índia, China, EUA e África do Sul.

"Essa é uma iniciativa do governo alemão sem igual em todo o mundo. É uma busca aos líderes do amanhã. Ao todo, são oferecidas 50 bolsas nesses cinco países e o Brasil é, sem dúvida, o que mais se destaca dentre todos. As pessoas selecionadas aqui são de altíssimo nível. São mentes brilhantes, e nos sentimos muito orgulhosos por criar essa linha de incentivo consistente", diz Timm.

Confira os requisitos básicos para participar:

- Cidadania brasileira - Trabalhar nos segmentos de política, negócios, mídias, administração, sociedade ou cultura - Experiência de liderança demonstrável - Ter se formado a não mais que 12 anos até o início da bolsa - Desejar realizar um projeto independente na Alemanha e elaborar um plano de trabalho - Ter um acordo de tutoria com um anfitrião que coordenará o projeto na Alemanha - Bons conhecimentos de alemão ou inglês

O que os estudantes aprovados recebem?

- Uma bolsa mensal de até EUR2,600, dependendo de suas qualificações - Orientação individual durante o período de permanência na Alemanha - Um curso intensivo de alemão e suporte posterior - Apoio financeiro adicional, como subsídio para mobilidade e seguros, benefícios - familiares e suporte para despesas de deslocamento - A chance de fazer parte de um vibrante network, cooperar em grupos, e participar de eventos do programa, como a oportunidade de conhecer o Chanceler Alemão e ser convidado para uma viagem de estudos na Alemanha - Amplo apoio de ex-alunos, principalmente para contato com parceiros na Alemanha durante o projeto

Evento em São Paulo apresenta o programa

Dia 9 de agosto, o programa será apresentado em evento no Consulado da Alemanha em São Paulo, aberto a 100 pessoas. Interessados deverão enviar uma carta-apresentação de dez linhas para o email timmthomas@hotmail.com. A participação no evento só estará garantida mediante confirmação, também por e-mail, da organização.

As inscrições para a German Chancellor Fellowship vão até 15 de outubro. Saiba mais AQUI.

