As candidaturas para o programa Eiffel de bolsas de excelência estão abertas

Foto: Il Vagabiondo, via Unsplash

Programa quer atrair os melhores alunos estrangeiros para cursos de mestrado e doutorado em instituições francesas.

O programa de bolsas de excelência Eiffel foi desenvolvido pelo Ministério da Europa e dos Assuntos Estrangeiros com o objetivo de permitir que as instituições de ensino superior francesas atraiam futuros líderes internacionais para atuar nos setores público e privado, contemplando sete áreas de estudos divididas em dois grandes campos disciplinares:

Ciência e Tecnologia: Biologia e saúde, Transição ecológica, Matemática e digital, Ciências da engenharia.

Ciências Humanas e Sociais: História, língua e civilização francesa, Direito e Ciências políticas, Economia e gestão

Candidaturas 2024-2025

Para se candidatar ao Master é preciso ter, no máximo, 25 anos na data de avaliação do dossiê e para o Doutorado, o limite de idade é 30 anos.

Continua após a publicidade

As candidaturas são apresentadas exclusivamente pelas instituições, que se comprometem a efetuar a inscrição dos estudantes selecionados. Candidaturas encaminhadas diretamente pelo estudante ao Campus France de Paris serão desconsideradas.

Estudantes interessados em participar da seleção do programa Eiffel devem manifestar seu interesse diretamente às instituições francesas, que indicarão os documentos necessários para a inscrição e, por sua vez, terão até 10 de janeiro de 2024 para encaminhar as candidaturas ao Campus France de Paris.

Níveis de estudo

Cursos que conferem um diploma de mestrado ou o diploma de engenheiro. Para doutorado, a bolsa é oferecida no âmbito de uma cotutela ou coorientação de tese com uma instituição estrangeira parceira de ensino superior.

Duração da bolsa para mestrado

No máximo, 12 meses para o M2 (segundo ano do mestrado); 24 meses para o M1 (primeiro ano do mestrado); 36 meses para o diploma de engenheiro.

Duração da bolsa para doutorado

Continua após a publicidade

A bolsa France Excellence Eiffel é concedida por um período de 6 a 36 meses, no máximo, na França, a partir de 1º de setembro do ano de sua concessão.

Benefícios

Os bolsistas de mestrado recebem uma bolsa mensal no valor de 1.181 EUR, além de receber diversos apoios para transporte internacional e nacional, seguro, busca por acomodação e atividades culturais.

Para o doutorado, a bolsa tem o valor mensal de 1.700 EUR e oferece os mesmos apoios conferidos aos alunos de mestrado.

Seleção

O Ministério da Europa e dos Assuntos Estrangeiros nomeia especialistas para a seleção dos bolsistas do programa. Cada especialista é pesquisador e titular de uma habilitação para dirigir pesquisas, no caso do doutorado, além de possuir experiência internacional comprovada.

A avaliação dos dossiês é feita com base em critérios de excelência. Os critérios de avaliação para mestrado ou doutorado, assim como outros documentos importantes para fazer a candidatura podem ser conferidos na página do Campus France Brasil.

Continua após a publicidade

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: Campus France Brasil