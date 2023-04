Austrália oferece bolsas para estudo, treinamento e pesquisa

Cônsul da Austrália em SP, John Prowse | Formatura do MBA - University of Western Australia

John Prowse, cônsul geral em SP, explica o programa Destination Australia, que apoia a formação de brasileiros em universidades regionais.

Excelente destino para quem quer estudar, a Austrália possui instituições de ensino renomadas e oferece inúmeros incentivos a estudantes estrangeiros. Trata-se de um dos países mais procurados por brasileiros que, além das mais belas paisagens, permite aos que possuem um visto de estudante válido, trabalhar até 24 horas por semana durante o semestre letivo.

Por isso, o Programa Destination Australia que apoia instituições de ensino superior localizadas fora das principais cidades do país, promove atividades que contribuem para o crescimento e a sustentabilidade. Dentre elas, oferece a estudantes internacionais bolsas para estudo, treinamento e pesquisa, enquanto vivenciam a vida na Austrália regional. E, como a diversidade cultural é uma fonte significativa de riqueza nacional, sua chegada faz com que essas regiões passem a compartilhar os benefícios sociais, culturais e econômicos trazidos por eles.

John Prowse, cônsul geral da Austrália em São Paulo explica as vantagens de escolher esses destinos regionais para estudar. "Nessas cidades pequenas você conhece a verdadeira alma do país. Elas são seguras e não há portões ou muros protegendo as casas. Lá você interage com sua comunidade e as pessoas ao seu redor, pode baixar a guarda com tranquilidade. Eu sou de Bunbury, no oeste da Austrália, região de praias incríveis, cujas comunidades são fortalecidas por diversas atividades e engajamento. Há muitas oportunidades de atuar em organizações voluntárias. Se você tem a mente aberta, vai conhecer a fundo a cultura australiana e aprender bem o inglês. Além disso, terá mais facilidade para se empregar. Na Austrália, lavar carros ou trabalhar em um café são opções comuns para estudantes ganharem dinheiro e se manterem. O país tem um modo de vida igualitário e a meritocracia é o que faz as pessoas ascenderem e prosperarem".

Em julho deste ano, os direitos de trabalho pós-estudo na Austrália foram estendidos. Alunos de graduação, mestrado e doutorado podem ficar mais tempo no país, se desejarem, após a conclusão dos seus estudos. O período de permanência agora é de quatro anos para os que terminam uma graduação, cinco anos para os que finalizam o mestrado e seis anos para os de doutorado, nas áreas disponibilizadas pelo Departamento de Educação do Governo Australiano.

Continua após a publicidade

"Queremos que os estudantes brasileiros vão para lá obter a formação que procuram, uma sólida experiência internacional e que retornem ao Brasil para tornar seu país um lugar melhor", afirma o cônsul. "Se eu fosse brasileiro, me candidataria a uma dessas bolsas de estudo, para aproveitar o excelente sistema de ensino superior que a Austrália oferece e surfar todos os finais de semana nesse paraíso. Bunbury, por exemplo, é a segunda maior cidade da região e fica a apenas duas horas do Margaret River, área preservada e geograficamente isolada, na qual você pode fazer trilhas e viver uma experiência de imersão em suas mais de 90 fantásticas vinícolas".

A rodada 2023 do programa Destination Australia oferece bolsas de estudo de até US$ 15.000 anuais, para aproximadamente 480 estudantes iniciando seus cursos ainda este ano. As inscrições devem ser feitas diretamente com as instituições de ensino qualificadas. Os prazos variam entre cada uma delas.

Conheça os estados e universidades contempladas com as bolsas do programa AQUI.

Critérios durante a duração da bolsa:

- Ser aprovado em um curso de tempo integral em uma das instituições de ensino aprovadas para o ano acadêmico de 2023.

- Estar matriculado em um curso com duração de um a quatro anos, em um dos níveis do Australian Qualifications Framework, que vai do Certificate IV ao Doutorado.

- Residir em uma área regional desde o início dos estudos.

Continua após a publicidade

- Manter um visto de estudante válido durante a duração de sua bolsa.

Dúvidas e mais informações devem ser direcionadas ao e-mail: destinationaustralia@education.gov.au

Quer saber ainda mais sobre estudar na Austrália? Navegue pela versão em português do site Study Australia Experience . Nela você vai entrar em contato com 33 instituições de ensino, saber quais são os eventos e webinars que estão acontecendo e conhecer todas as bolsas de estudo que estão sendo oferecidas. Confira!

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.