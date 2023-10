Bolsa de residência para escritores afrodescendentes em Acra, Gana

Foto: Oluwakemi Solaja, via Unsplash

A LOATAD Black Atlantic Residency vai reunir escritores africanos e de outras partes do mundo por quatro semanas. Inscrições até 29/10.

Você é um escritor de origem africana? Seu trabalho aborda as complexidades e nuances do que significa ser africano, ou de descendência africana, no século XXI? O que é a África para você?

A Library Of Africa and The African Diaspora (LOATAD) anuncia seu novo programa de residência que reúne escritores de toda a África e da Diáspora para considerar coletivamente a pergunta "O que é África para mim?" e produzir individualmente um texto em resposta.

Generosamente apoiado pela Hawthornden Foundation, o LOATAD Black Atlantic Residency tem o objetivo de romper as barreiras entre escritores africanos e de outras partes do mundo reunindo-os, como comunidade, em torno de um propósito e tema comuns.

Inspirada pelo poema Heritage, escrito por Countee Cullen em 1925 e pelo texto The Black Atlantic, escrito por Paul Gilroy's em 1993, esta residência imersiva é desenhada para estimular o pensamento, expandir a criatividade e produzir novos conhecimentos.

Quem pode participar?

Escritores iniciantes, emergentes e estabelecidos de e/ou baseados na África, Caribe, América do Norte, América do Sul e Europa cujo trabalho se envolve com questões relativas à África e/ou à Diáspora, especificamente, O Atlântico Negro.

Escritores de ficção, não-ficção narrativa, poesia, dramaturgos e textos acadêmicos com bons créditos de publicação em periódicos, revistas, jornais literários etc.

Os escritores podem escrever em qualquer idioma, mas devem ser capazes de comunicar em inglês.

Idade mínima para participação: 21 anos.

O que a bolsa oferece?

Até $600 USD para cobrir os custos de viagem até Gana

Um mês de hospedagem e alimentação na LOATAD em Acra, Gana.

Uma bolsa de $500 USD

Acesso aos recursos da biblioteca

Viagens para locais de interesse relevantes em Gana

Reuniões com atores-chave do espaço literário africano

O que é esperado dos residentes selecionados?

Compromisso de participar do programa de residência integralmente

Produção de um texto entre 2.500 e 10.000 palavras sobre o tema "O que é África para mim?" para a antologia a ser publicada pela LOATAD ao final da residência.

Compromisso com os objetivos da residência, utilizando o tempo e espaço disponibilizados para avançar no seu trabalho.

Estar preparados para trabalhar coletiva e individualmente e participar das sessões de crítica e workshops.

Aceitar participar em um evento público no final da residência, fotografia e videografia do processo de criação, e qualquer publicidade que possa surgir do programa.

Como fazer a candidatura:

Completar o application form e fazer o upload dos seguintes documentos em um único PDF até 29 de outubro de 2023:

e fazer o upload dos seguintes documentos em um único PDF até 29 de outubro de 2023: Carta de motivação (uma página)

Descrição do envolvimento do seu trabalho com os temas desta residência até o momento

Writing sample de no máximo 1.500 palavras em inglês ou com tradução para o inglês

Nome e informações de contato de duas referências para recomendação que só serão contatadas se a inscrição for bem-sucedida.

Visão geral

Tempo da Residência: um mês / 4 semanas

Local: LOATAD, Grande Acra, Gana

Quem pode participar? Escritores de todos os gêneros literários cujo trabalho está relacionado com a África e/ou a Diáspora Africana/O Atlântico Negro

Datas: Fevereiro 2024 - Março 2024 - Abril 2024

Prazo final para inscrição: 29 de outubro. Mais detalhes AQUI.

