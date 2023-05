Bolsas de até 60% para brasileiros estudarem na Califórnia

University of La Verne | Crédito: Divulgação

University of La Verne oferece especializações em diferentes áreas de negócios para cursos de férias em janeiro ou julho de 2024.

A University of La Verne - ULV, localizada na Califórnia (EUA), está oferecendo bolsas de estudo com até 60% de desconto para brasileiros que desejam cursar especializações de curta duração em diversas áreas de negócios em janeiro ou julho de 2024. São nove opções de cursos nas áreas de Estratégia, Finanças, Marketing, Gestão de Projetos e Liderança. As inscrições vão até 10 de junho e devem ser realizadas pelo site oficial.

As aulas são presenciais, ministradas 100% em inglês por professores doutores com grande experiência profissional. O programa tem duração de três semanas e também inclui visitas a empresas e instituições do país para ampliar a visão sobre os negócios norte-americanos. Após a conclusão, os alunos receberão um certificado internacional. O processo seletivo é organizado pela IBS Americas.

A ULV é uma das mais tradicionais e respeitadas universidades americanas. Fundada em 1891, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, ligada a uma fundação que apoia o ensino de alunos de países emergentes. Nos últimos 20 anos a ULV tem ajudado muitos brasileiros a impulsionar suas carreiras profissionais. Situada a 50 minutos de Los Angeles, seu campus está no coração do mais rico estado americano, muito próximo das sedes de algumas das maiores empresas globais.

Serviço:

University of La Verne - Califórnia (EUA)Inscrições pelo site oficialPrazo para inscrições: até 10 de junho de 2023Datas de realização dos cursos: janeiro ou julho de 2024

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

