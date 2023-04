Bolsas de estudo exclusivas para mulheres na Universidade de Birmingham

Foto: Bermix Studio, via Unsplash

As inscrições para as British Council Scholarships for Women in STEM encerram em 30/04. São cinco bolsas integrais para mestrados na área de saúde.

As inscrições para as British Council Scholarships for Women in STEM encerram dia 30 de abril. Mulheres brasileiras podem participar do programa que concede bolsas de mestrado em universidades britânicas. Com a iniciativa, a instituição procura promover e fortalecer a participação feminina nas disciplinas STEM: ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

A bolsa cobre os custos de viagem, estadia, mensalidades, visto e seguro-saúde. Além disso, mulheres acompanhadas de seus filhos receberão um subsídio extra.

Os campos de pesquisa disponíveis na University of Birmingham são na área de saúde: Economia da Saúde e Política de Saúde (MSc), Métodos de Pesquisa em Saúde (MSc), Saúde Pública (Saúde Global - MPH), Microbiologia e Infecção (MSc) e Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (MSc).

As inscrições vão até 30 de abril e os critérios de seleção estão detalhados no site do British Council. A candidatura para os programas deve ser realizada diretamente no site da University of Birmingham.

Continua após a publicidade

Sobre o British Council

Organização internacional para relações culturais e oportunidades educacionais, o British Council apoia a paz e a prosperidade construindo conexões, entendimento e confiança entre pessoas no Reino Unido e países do mundo todo por meio das artes e cultura, educação e língua inglesa. O trabalho realizado atinge pessoas em mais de 200 países e territórios.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.