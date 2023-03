Bolsas Fulbright para mestrado em roteiro nos Estados Unidos

Foto: Aman Upadhyay, via Unsplash

A iniciativa, em parceria com a CAPES, cobre integralmente os custos de uma pós-graduação em roteiro de cinema ou TV. Inscrições até 30 de abril.

A Comissão Fulbright Brasil, em parceria com a Capes, está oferecendo bolsas para o Master in Fine Arts (MFA) in Screenwriting. A oportunidade cobre todos os custos de uma pós-graduação em roteiro de cinema ou TV em escolas renomadas dos Estados Unidos.

As inscrições podem ser feitas no site da Fulbright até 30 de abril. Para se inscrever, é necessário preencher todos os formulários online e enviar a sinopse de um longa-metragem de autoria própria, acompanhado das primeiras páginas do roteiro. Toda a especificação técnica para o envio do material está no edital.

"O programa MFA é a oportunidade de fazer um curso de formação profissional de roteiristas no maior centro de produção cinematográfica do mundo", explica Luiz Loureiro, Diretor-Executivo da Comissão Fulbright.

Este ano, o programa Capes-Fulbright oferece até duas bolsas para candidatos com excelente nível de inglês, muita criatividade e alguma experiência profissional na área. Os bolsistas recebem bolsa auxílio, cobertura das taxas universitárias nos Estados Unidos, seguro saúde, passagens áreas, além de orientação pré-embarque.

A roteirista Amanda Baião foi bolsista do programa e concluiu seu curso no American Film Institute Conservatory em 2020. Para Amanda, a oportunidade vai além da especialização em roteiro. "O programa é muito colaborativo. As turmas são pequenas e todo mundo se conhece: roteiristas, diretores e professores. Você tem muita facilidade de circular entre os seus mentores. Tive uma experiência que mudou a minha vida e que além de me ensinar muito sobre roteiro me despertou paixão pela direção também", relata.

Confira os requisitos para se candidatar para a bolsa de mestrado em roteiro nos Estados Unidos:

- Possuir nacionalidade brasileira e não ter nacionalidade norte-americana - Ter experiência comprovada na área de elaboração de roteiros para produções cinematográficas e/ou audiovisuais - Ter concluído curso superior de quatro anos ou mais - Ter proficiência comprovada em inglês com teste realizado após 01 de junho de 2021: TOEFL iBT - 102 pontos ou superior, ou IELTS - 7 pontos ou superior - Não possuir título de mestrado ou doutorado - Residir no Brasil no momento da candidatura e durante todo o processo de seleção.

> Veja o edital completo em fulbright.org.br e faça sua inscrição até 30 de abril.

Sobre a Comissão Fulbright O programa da Comissão Fulbright no Brasil iniciou-se em 1957 e já beneficiou mais de 3.500 brasileiros. No mundo, já foram concedidas mais de 370 mil bolsas de estudo, pesquisa e docência a cidadãos norte-americanos e de outros 150 países. A Comissão Fulbright no Brasil oferece bolsas de estudos para o intercâmbio de estudantes de pós-graduação, professores e pesquisadores que queiram fazer a diferença em suas comunidades por meio da pesquisa e do conhecimento.

