Bolsas para especialização na State University of New York

Processo seletivo destinado a estudantes e executivos brasileiros contempla até 60% de desconto em cursos de três semanas. Inscrições até 30/06.

Está aberto, até 30 de junho, o processo seletivo para estudantes e executivos brasileiros interessados em bolsas de estudo de até 60% nos cursos de especialização da State University of New York (SUNY). Ministrados em inglês, nos meses de janeiro e julho de 2024, os cursos acontecem nos campi da universidade localizados em Albany e New Paltz, estado de Nova York.

As turmas são formadas por alunos de diversas nacionalidades, que terão a oportunidade de visitar empresas da região e conversar com executivos americanos, além de conhecerem, por meio de uma visita técnica, a sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Manhattan, na cidade de Nova York.

Confira as oportunidades:

- Business English

- Business Sustainability for Leaders

- Competitive Project Management

- Corporate Financial Management

- Marketing & Value Management

- Strategic Thinking

As inscrições podem ser feitas por meio do site oficial da IBS Americas, responsável pelo processo seletivo.

As bolsas de estudo, que contemplam até 60% de desconto, reduzem o investimento nos programas para valores entre US$ 2.562 e US$ 3.450. Após a finalização do curso, os estudantes recebem um certificado internacional com validade mundial.

Nicolas Noal, do Rio Grande do Sul, participou da turma de Marketing & Value Management de janeiro de 2023. "A experiência do programa é única. Além dos professores, conteúdo e estrutura da universidade, os brasileiros ainda vivem a cultura americana, durante o período e ampliam o networking com estudantes de todo mundo", relata o jovem profissional.

Serviço:

State University of New York (EUA)Inscrições pelo site oficial Prazo para inscrições: até 30 de junho de 2023Data de realização dos cursos: janeiro ou julho de 2024

