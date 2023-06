Bolsas para graduação em processos gerenciais com foco em empreendedorismo

Foto: Lindsay Henwood, via Unsplash

O processo seletivo da Brain Business School, uma escola brasileira com DNA internacional está aberto e as aulas começam em agosto de 2023.

Já pensou em estudar empreendedorismo em uma escola brasileira com DNA totalmente internacional? Então você precisa conhecer a BRAIN Business School, uma escola de negócios focada em empreendedorismo individual, corporativo (intra-empreendedorismo) e inovação.

Em agosto deste ano, começam as aulas da primeira turma de graduação da BRAIN em Processos Gerenciais com foco em Empreendedorismo. O programa de dois anos (tecnólogo superior), éinteiramente voltado para as competências necessárias ao saber-fazer de um empreendedor: pensar, montar, gerir e crescer seu negócio.

As disciplinas serão conduzidas por meio de aulas teórico-práticas com cases e estudos simulados da realidade, exercícios, aulas experimentais com visitas orientadas, trabalhos práticos, apresentações, participação em seminários, encontros interdisciplinares, desenvolvimento de projeto integrados de empreendedorismo e inovação, contato com o "ecossistema BRAIN" e com profissionais de outras áreas. Além disso uma Central de Estágios, colocará os alunos em contato com o dia a dia das empresas.

Processo seletivo e bolsas BRAIN

O processo seletivo ainda está aberto e as aulas começam em agosto de 2023. Visando tornar o curso o mais inclusivo possível, garantindo seu impacto social, a Escola criou um programa de bolsas de estudos não-restituíveis, integrais e parciais (de 25% a 100%).

Após aprovação no processo seletivo, interessados em receber uma bolsa de estudos poderão participar do "Desafio de Bolsas Brain". Além de critérios como renda familiar, histórico escolar do ensino médio e/ou nota do ENEM, os candidatos participarão de uma dinâmica que avaliará competências e atitudes tais como senso crítico- reflexivo, resiliência, ideias inovadoras e atitude empreendedora.

O DNA internacional da BRAIN

A BRAIN foi idealizada e fundada em São Paulo por docentes e executivos que dedicaram uma grande parcela de suas carreiras ao ensino universitário de excelência e à gestão de escolas de negócios.

O nome BRAIN, acrônimo de " Bra zilian In ternational", remete à sua vocação de ser uma escola brasileira inserida, desde o começo, no contexto global, tanto pela sua essência e currículos, como pelas parcerias e contribuições acadêmicas internacionais.

A principal inspiração conceitual e metodológica da Faculdade BRAIN encontra-se na pesquisa dos elementos que influenciam na motivação, autonomia e autoeficiência dos alunos conduzida por duas décadas pela Olin College of Engeneering, instituição americana fundada em 1997 em Massachusetts, EUA. As visitas conduzidas pelo diretor acadêmico da BRAIN ao Olin College e a interação com seus professores, alunos e direção acadêmica, foram primordiais para a decisão da BRAIN de encampar esse modelo em sua metodologia educacional.

Outra importante fonte de inspiração da BRAIN foi o Babson College, referência mundial em empreendedorismo, que se preocupa em educar jovens de todas as origens e interesses, e em desenvolver neles uma nova forma de pensar, visando a formação de líderes empreendedores. Profundamente interligadas e mantidas pela Fundação F.W. Olin, Babson e Olin compartilham a mesma filosofia de ensino, estratégias e metodologias pedagógicas na formação de seus jovens.

Uma pesquisa recente, publicada pela ABMES (Associação Brasileira das Mantenedoras do Ensino Superior) aponta que 76% dos jovens empreendedores apresentam condições prévias para empreender, mas somente 32% acreditam que a formação nesta área é capaz de estimular a "mão na massa". Isso porque os cursos e as instituições de ensino brasileiras não estão preparados para que essa integração teórico-prática ocorra além da sala de aula.

Para romper com essa lógica, a BRAIN desenvolveu uma matriz de formação totalmente inovadora para seu programa Processos Gerenciais com foco em Empreendedorismo, avaliado pelo Ministério da Educação com nota 5, a mais alta possível.

O empreendedor formado na BRAIN atuará como um impulsionador de um ciclo econômico virtuoso. É que a BRAIN Business School acredita que esse modelo inovador de educação também pode contribuir para o desenvolvimento social. Afinal, o empreendedorismo gera novos negócios que geram novos empregos, aumentando a renda distribuída e diminuindo a vulnerabilidade social e as desigualdades.

Gostou da ideia? Então faça sua inscrição! Participar de um programa brasileiro com DNA internacional é uma oportunidade única, especialmente com a possibilidade de receber uma bolsa de estudos!

