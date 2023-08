Brasileira recebe bolsa integral para graduação na Universidade da Pensilvânia

Ana Júlia Monteiro | Foto: Crimson Brasil

Também bolsista da mentoria Crimson Educação, Ana Júlia Monteiro quer mudar a educação brasileira trazendo robótica para as escolas.

"Vou mudar a educação brasileira trazendo robótica para as escolas, para que os alunos se adequem a esse mundo da tecnologia que está surgindo, como inteligência artificial, e tenham oportunidades para crescer na vida", afirma a jovem Ana Júlia Monteiro.

Prestes a embarcar para os Estados Unidos, a jovem foi contemplada com uma bolsa de estudos integral na University of Pennsylvania (UPenn), uma das oito prestigiadas instituições de ensino do grupo Ivy League, também ranqueada entre as 20 melhores do mundo pelo Times Higher Education.

A convicção da alagoana e o apoio da Crimson Education, foram pontos valiosos para sua aprovação. Aluna bolsista da escola SESI Cambonas, em Maceió, e co-fundadora da startup Daxi Education, Ana Júlia vai cursar business com foco em empreendedorismo social. "A educação é de extrema importância e quero trazer ações positivas para a sociedade", diz Ana, que vai celebrar seu 20º aniversário no campus da universidade.

O interesse pela robótica começou na escola, quando ela participou de algumas competições aos 12 anos. "Foi a oportunidade que tive para me destacar e crescer. Fui para os Estados Unidos e para o Uruguai, trouxe prêmios para o Brasil com minha equipe". Ganhadora do Connect Award, do Core Values Award e do Global Student Prize, que a classificou entre as dez estudantes mais excepcionais do mundo, Ana Júlia tem orgulho de suas conquistas.

Aos 18 anos, a jovem trabalhou como assessora na Secretaria da Educação e se deparou com as dificuldades do sistema de ensino do país. "Desenvolvi o primeiro projeto piloto de robótica em uma escola de Maceió. Não tinha recursos nem conhecimento nessa área, mas visualizei muitos dos problemas das escolas públicas, como sobrecarga dos professores, inexperiência e falta de formação que levam a projetos muito simples que não desenvolvem as habilidades corretas".

Na mesma época, Ana Julia se uniu à amiga Joyce Sapucaia para criar a startup Daxi Education, conectando alunos à tecnologia e engenharia com kits educacionais aliados aos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. "Planejamos aulas para criar inovação e conscientização, levando em consideração necessidades regionais para atender expectativas locais, como a pesca de sururu, por exemplo".

Com olhar visionário, Ana Júlia focou em seguir seus estudos numa universidade americana para aprimorar sua base de conhecimento e ter mais força para seguir adiante com o projeto. Foi aí que ela conheceu a Crimson Education, consultoria educacional que prepara alunos para candidaturas em instituições renomadas dos EUA, Canadá, Reino Unido e Europa.

Selecionada para a Bolsa Crimson Brasil 2022, Ana recebeu todo o suporte necessário para ir atrás do seu sonho de estudar fora, como tutoria para provas, entrevistas e testes padronizados, além de orientação para solicitação de subsídios nas instituições.

Aprovada na UPenn (bolsa integral), Babson College (bolsa integral) e Hult Business School Ana Júlia explica que a mentoria foi essencial em sua trajetória. "A Crimson me ajudou não só a entender como funciona o processo de admissão em uma universidade americana, mas a desenvolver um mindset de fazer algo bem único para ter sucesso e saber vender meu peixe, ter um bom marketing pessoal", explica.

Ana Júlia também tem bem clara a importância de trazer o conhecimento que vai receber durante seus estudos para o Brasil ao invés de pensar em fazer carreira internacional. "Os Estados Unidos são a terra oportunidade para negócios, investimento, o local onde ideias florescem. Vou, mas volto para colocar em prática o que aprendi", diz.

Sobre a Crimson Education Fundada em 2013, a consultoria educacional e internacional oferece suporte especializado na preparação de alunos para aumentar suas chances de admissão nas mais prestigiadas universidades dos EUA, Reino Unido, Europa e Canadá. Desde então, a Crimson já teve mais de quatro mil assessorados aprovados nas 50 melhores universidades do mundo.

