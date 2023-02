British Council apresenta as bolsas de estudo Women in STEM -- Américas

Foto: Christina Wocintech, via Unsplash

Mulheres inspiradoras , altamente qualificadas em Ciências, Tecnologia, Engenharia ou Matemática, interessadas em um mestrado no Reino Unido, estas são para vocês!

Você é mulher, possui graduação em alguma das áreas de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharias e Matemática) e é apaixonada pelo assunto? Pois saiba que pode receber uma bolsa de estudos para um mestrado em ciências, tecnologia, engenharia ou matemática em uma das principais universidades do Reino Unido!

Em seu terceiro ano, o programa de Bolsas de Estudo Women in Stem, do British Council, está trabalhando em parceria com 19 universidades do Reino Unido, com o objetivo de beneficiar as mulheres das Américas. O programa procura por mulheres com formação nas áreas de STEM, que possam demonstrar necessidade de apoio financeiro e que desejam inspirar as futuras gerações de mulheres a seguir carreiras em STEM.

Por que um programa de bolsas?

De acordo com dados da Organização Científica e Cultural da ONU (UNESCO), em 2019, menos de 30% dos pesquisadores em todo o mundo eram mulheres e apenas 30% delas oriundas das áreas STEM. Embora esse número venha ganhando força lentamente, ainda permanece baixo, atingindo em 2022 o modesto patamar de 35% (Anon, 2022).

Por essas razões, o British Council procura mulheres que:

- Possam fazer um curso de mestrado no Reino Unido para o ano acadêmico de setembro/outubro de 2023-24. - Possam demonstrar a necessidade de apoio financeiro. - Tenham um diploma de graduação que lhes permita obter acesso a um dos cursos de pós-graduação pré-selecionados em uma universidade do Reino Unido (para o nível de mestrado). - Possam atingir o nível de inglês exigido para estudos/pesquisas de pós-graduação em uma universidade do Reino Unido. - São ativas no campo com experiência de trabalho ou interesse comprovado em sua área de atuação. - São apaixonadas por seu curso de estudo e estão dispostas a se envolver como ex-alunas bolsistas do British Council.

Os critérios completos de elegibilidade para as bolsas Women in STEM estão disponíveis neste link .

Principais benefícios da bolsa - Prestígio acadêmico - as universidades do Reino Unido estão entre as líderes mundiais na área de STEM - Apoio financeiro incluindo a mensalidade do curso, suporte mensal, custos de viagem, visto e taxas de cobertura de saúde - Apoio especial às mães - Suporte ao idioma inglês (IELTS)

Como se candidatar

As inscrições devem ser feitas diretamente nas páginas das universidades participantes.

1. Brunel University London - programas de mestrado: - Renewable Energy Engineering - Structural Engineering - Project and Infrastructure Management - Sustainable Electrical Power - Water Engineering Environmental - Management Environmental Sciences

> Informações detalhadas sobre os programas e processo de candidatura podem ser lidas neste LINK. O prazo para inscrições é 23 de março

2. Anglia Ruskin University - programas de mestrado:

- MSc Electronic and Electrical Engineering - MSc Mechanical Engineering - MSc Engineering Management - MSc Construction Project Management - MSc Construction and Civil Engineering Management

> Informações detalhadas sobre os programas e processo de candidatura podem ser lidas neste LINK. O prazo para inscrições é 23 de março.

3. University of Birmingham - programas de mestrado:

- Health Research Methods - Public Health (Global Health) - Health Economics and Health Policy - Microbiology and Infection - Health, Safety and Environment Management

> Informações detalhadas sobre os programas e processo de candidatura podem ser lidas neste LINK. O prazo para inscrições é 31 de março.

Webinar "Women in Stem"

Com o intuito de aumentar as oportunidades em STEM para meninas e mulheres e facilitar a compreensão das bolsas Women in STEM, o British Council convida você a participar do webinar "Women in Stem". O evento online e gratuito acontece no dia 16 de março às 14h. Inscreva-se AQUI para participar e tirar suas dúvidas sobre o processo de candidatura.

Fonte: British Council