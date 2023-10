British Council promove prêmio internacional para celebrar iniciativas de ex-alunos de universidades britânicas

Foto: James Giddin, via Unsplash

As inscrições para a 3ª edição brasileira do Study UK Alumni Awards estão abertas até 22 de outubro.

O British Council anuncia que as inscrições para a 3ª edição brasileira do Study UK Alumni Awards estão abertas até 22 de outubro. A premiação tem o objetivo de celebrar as conquistas de ex-alunos de instituições britânicas.

Qualquer pessoa que tenha estudado por pelo menos um semestre em uma instituição de ensino superior britânica, entre 2008 e 2023, pode se candidatar. Participantes brasileiros concorrem tanto à premiação regional quanto à global (em sua 10ª edição). As inscrições podem ser realizadas AQUI.

Tradicionalmente, os finalistas são líderes em seus campos de atuação e utilizam sua experiência acadêmica no Reino Unido para promover contribuições positivas em suas comunidades, setores e países - seja liderando um projeto sustentável, uma iniciativa social de potencial transformador, uma atitude pioneira nos negócios ou o desenvolvimento de uma solução criativa.

Nesta edição, as categorias são: Ciência e Sustentabilidade, Negócios e Inovação, Cultura e Criatividade, e Ação Social.

Premiação Nacional

A cerimônia de entrega do Alumni Awards Brasil 2023-2024 está marcada para 15 de março de 2024, em Brasília. Os vencedores recebem oportunidades de desenvolvimento profissional que incluem treinamento especializado, participação em congressos ou outra opção de aprimoramento à sua escolha, além de um troféu e a certificação do British Council. Na mesma ocasião serão divulgados os nomes dos candidatos finalistas na edição global.

Premiação Global

Os finalistas e vencedores do Study UK Alumni Awards serão anunciados em 2024. Suas histórias de sucesso serão celebradas em uma campanha digital para ampliar o alcance de suas iniciativas. Os premiados recebem a oportunidade de aprimorar sua carreira por meio da expansão de suas redes profissionais e uma visita de networking ao Reino Unido.

Ex-aluno de mestrado em Ensino de Inglês para Falantes de Outros Idiomas na Universidade de Leeds, o brasileiro Cainã Perri foi um dos finalistas da edição 2022. "Ser finalista do Prêmio Alumni significa um enorme reconhecimento das realizações e do impacto do meu trabalho. Isso me inspira a continuar buscando a excelência e fazendo uma diferença positiva no mundo", afirma.

