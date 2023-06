Canada Day apresenta oportunidades para quem quer estudar no Canadá

Foto: Praveen Kumar Nandagiri, via Unsplash

Evento imersivo online organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), acontece nos dias 04 e 05 de julho.

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) promove nos dias 04 e 05 de julho de 2023 o Canada Day, evento online e gratuito, que vai apresentar aos brasileiros o que há de mais atraente para quem quer estudar, morar e vivenciar a cultura canadense. Parte do ecossistema de educação canadense, o Canada Day reúne especialistas e representantes de universidades e instituições de ensino do país norte-americano em palestras que apresentam de forma detalhada o que cada instituição de ensino tem a oferecer.

Com uma programação diversificada, participantes do Canada Day vão conhecer os cursos de pós-graduação disponíveis de leste a oeste do Canadá no dia 04 de julho. Já no dia 05, será a vez dos cursos de graduação. Os cursos de idiomas, disponíveis em várias localidades do país, serão apresentados nos dois dias do evento, assim como as palestras da Air Canada.

Confira as instituições de ensino participantes: Queen's School of English, New York Institute of Technology, University Canada West, Lakeland College Canada, Algonquin College International Education Centre, NorQuest College, Mission Public Schools.

Programação:

04/07- Cursos de Pós-Graduação e Cursos de Idiomas (link para a inscrição e acesso ao evento)

05-07- Cursos de Graduação e Cursos de Idiomas (link para a inscrição e acesso ao evento)

SERVIÇOS:

Inscreva-se nas palestras do Canada Day acessando o site do evento e as oportunidades que melhor reflitam seu interesse: Canada Day | Inscrição Gratuita

Sobre o Canada Day:

Desde 1867, todo 1º de julho é comemorado o Canada Day, dia em que o Ato Constitucional de 1867 foi assinado, estabelecendo a formação do Canadá. Para comemorar esta data, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) reúne parceiros e oferece diversas atividades e eventos virtuais para apresentar oportunidades que o Canadá pode oferecer a estudantes e empresários brasileiros.

Sobre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC):

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) é uma organização independente, mantida pelo setor privado e sem fins lucrativos, fundada em 1973. Há 49 anos é um importante elo, aproximando pessoas, empresas, instituições públicas e privadas de vários ramos de atuação nos dois países. A ampla rede de relacionamentos e a longa expertise são base de um sólido trabalho de promoção comercial nos mercados brasileiro e canadense, incluindo exportações, importações e investimentos. As iniciativas contemplam ainda as áreas de finanças, infraestrutura, educação, tecnologia e inovação, cultura, gastronomia e social.

