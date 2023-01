Candidaturas abertas para graduação e pós-graduação na França

Brasileiros podem se candidatar a universidades públicas ou privadas, concorrendo a bolsas de estudo com o apoio do Campus France Brasil.

Estão abertas as candidaturas para cursar uma graduação ou pós-graduação na França a partir do próximo ano letivo, que começa em setembro de 2023. Brasileiros ou estrangeiros residentes no país podem concorrer, através da plataforma do Campus France Brasil, a vagas em universidades francesas públicas ou privadas.

Existe uma grande variedade de projetos acessíveis aos candidatos, em todas as áreas de estudos: graduação ou tecnólogo completo, transferência de um curso já iniciado no Brasil ou Master, equivalente à pós-graduação.

Processo seletivo:

Para aplicar, é necessário criar uma conta no site do Campus France Brasil, agência oficial do governo francês para a promoção do ensino superior. Em seguida, é preciso completar as informações pessoais e anexar a documentação obrigatória, que consiste em histórico escolar, diplomas, carta de motivação, e testes de proficiência, entre outros. Através do sistema, o candidato pode indicar mais de um curso ou universidade, o que aumenta consideravelmente as chances de admissão. Todas as informações sobre o processo estão disponíveis no Guia do Candidato no site do Campus France Brasil.

Datas importantes divulgadas pelo Campus France Brasil:

Benefícios e bolsas de estudo:

A França é um dos países que mais recebe estudantes internacionais do mundo todo e possui uma forte política de internacionalização do ensino superior. Em 2022, 365.000 estudantes estrangeiros se matricularam em universidades francesas, número que tende a crescer: nos últimos 5 anos, houve uma alta de 18%.

O custo relativamente baixo dos estudos é um dos principais fatores de escolha dos alunos estrangeiros. Nas universidades e escolas públicas, parcialmente subsidiadas pelo governo, as taxas variam entre 200 e 3.770 euros anuais. Nos estabelecimentos privados, o custo pode variar entre 5.000 e 16.000 euros por ano.

Com o visto de estudante, é possível trabalhar meio período. Os alunos das instituições francesas ainda têm acesso a restaurantes universitários, auxílio-moradia e planos especiais para transporte. Além disso, os brasileiros que vão para a França podem se candidatar a mais de 200 programas de bolsa.

Sobre o Campus France:

Presente em 134 países, Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, o acolhimento e a mobilidade internacional. No Brasil, oferece orientação personalizada e gratuita aos interessados em estudar na França e centraliza o procedimento de candidatura para grande parte das universidades do país europeu. Atualmente, conta com escritórios em São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília.

