CAPES reinaugura Programa Cátedra Rio Branco - King's College London no Reino Unido

King's College London | Foto: Andrea Tissenbaum

Candidatos à vaga de catedrático devem apresentar suas propostas no sistema de inscrições da Fundação até 31/07.

O Programa Cátedra Rio Branco - King's College London, que prevê a cooperação entre Brasil e Reino Unido nas áreas de Ciência Política, Relações Internacionais ou Ciências Sociais com foco em política externa brasileira, está com as inscrições abertas

O edital, lançado no dia 11 de maio, detalha o processo que selecionará um bolsista da modalidade Cátedra, o qual poderá indicar 1 (um) bolsista de Pós-doutorado e um bolsista de Doutorado Sanduíche nas áreas de Relações Internacionais, Ciência Política ou outras Ciências Sociais, com foco nos seguintes temas:

Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável

Democracia

Direitos Humanos, pobreza e minorias

Política Externa Brasileira e Cooperação Internacional

As propostas deverão ser apresentadas até 31 de julho no Sistema de Inscrições da CAPES - Sicapes. Os valores das mensalidades dos auxílios serão de £3,5 mil (cátedra), £1,7 mil (pós-doutorado) e £1,3 mil (doutorado-sanduíche).

"O Reino Unido é um parceiro histórico do Brasil. Com essa reinauguração, queremos retomar essa relação bilateral com a maior intensidade possível", afirma Mercedes Bustamante, presidente da CAPES.

Candidatos à vaga de catedrático devem ter obtido título de doutor há pelo menos 15 anos, tempo mínimo exigido também de experiência profissional na área a que concorrem. A CAPES repassará R$ 644 mil para o pagamento das bolsas, além de auxílio-deslocamento, auxílio-instalação, adicional localidade e auxílio seguro-saúde.

O King's College London fornecerá a estrutura de trabalho necessária e apoio para alojamento e alimentação. O resultado do edital sai em dezembro deste ano e as atividades iniciam-se entre março e maio de 2024.

Os objetivos do Programa incluem aprofundar a cooperação acadêmica entre o Brasil e o Reino Unido, dar maior visibilidade internacional à produção científica nacional e ampliar o nível das publicações conjuntas de brasileiros com estrangeiros. Saiba mais AQUI.

*Fonte: CAPES

Continua após a publicidade

