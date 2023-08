Como escolher a melhor universidade dos EUA para o seu perfil?

Yale University | Foto: CyberCop, via Wikimedia Commons

Alunos de Yale vão compartilhar suas experiências em evento online e gratuito. Para quem sonha em estudar nos Estados Unidos, uma etapa fundamental é a escolha da universidade. E, para ajudar a tomar essa importante decisão, alunos brasileiros da Universidade de Yale vão compartilhar suas experiências, em evento online e gratuito promovido pela Fundação Estudar, no dia 10 de agosto (quinta-feira), às 18h.

Toda a transmissão será feita ao vivo, pelo YouTube, permitindo que qualquer pessoa interessada possa acompanhar gratuitamente. Para receber o link de acesso, basta preencher o formulário de inscrição. Entretanto, para participar e ter a oportunidade de interagir diretamente com os jovens anfitriões, via Zoom, é necessário estar inscrito no Prep Graduação Online da Fundação Estudar, preparatório online e gratuito para quem quer estudar fora, por meio deste link.

Prep Talks O evento "Como escolher a melhor universidade para o seu perfil" faz parte do Prep Talks, uma série de encontros, sempre online e gratuitos, direcionados a conectar jovens brasileiros aos alunos das maiores universidades dos Estados Unidos, como Harvard, Stanford, Columbia e Yale. Dessa forma, durante todo o mês de agosto, a Fundação Estudar vai fornecer dicas e orientações sobre como se preparar para estudar nas melhores instituições acadêmicas do mundo.

Cada encontro aborda um tópico específico relacionado ao processo de intercâmbio e application para universidades internacionais. Os participantes vão ter a chance de interagir com jovens estudantes brasileiros que já estão atualmente matriculados nessas universidades de excelência e, assim, esclarecer dúvidas sobre o intercâmbio, conhecer a rotina acadêmica e cultural das instituições, além de receberem orientações detalhadas sobre cada etapa do processo de candidatura.

"Queremos oferecer uma experiência enriquecedora e informativa para os jovens brasileiros que sonham em estudar nas melhores universidades dos Estados Unidos. Com o apoio dos anfitriões de instituições renomadas, os participantes terão a chance de obter conselhos valiosos para impulsionar suas candidaturas e conquistar seus objetivos acadêmicos", explica Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

Prep Graduação Online O Prep Graduação Online é uma plataforma online e gratuita dedicada a apoiar brasileiros em sua jornada para ingressar em universidades internacionais de excelência. Oferecendo recursos e orientações especializadas, visa capacitar os estudantes a se destacarem no processo de application e alcançarem o sucesso em suas carreiras acadêmicas.

Agenda dos próximos encontros ? Como escolher a melhor universidade para o seu perfil + Yale - 10/08 - 18h ? Como estudar para arrasar no SAT digital - 15/08 - 18h ? Como se destacar nas redações + Columbia - 17/08 - 18h ? Se organize bem na application + Northwestern - 22/08 - 18h ? Como se preparar para as entrevistas na application + UPenn- 24/08 - 18h ? Como pesquisar e conseguir bolsas de estudo + Barnard - 29/08 - 18h ? Saúde mental na application + Duke - 31/08 - 18h

Serviço Prep TalksData: até 31/08, sempre às 18hTransmissão via Youtube: para receber, basta preencher o formulário neste link.Custo: gratuitoModalidade: online Transmissões em portuguêsInscrições AQUI.

