EducationUSA, College Board e Colégio Etapa realizam encontros em São Paulo sobre educação internacional

Voltados a representantes de universidades e educadores do ensino médio, eventos acontecem nos dias 27 e 31 de janeiro. Inscrições gratuitas.

Nos dias 27 e 31 de janeiro o EducationUSA, o College Board e o Colégio Etapa realizam dois encontros gratuitos em São Paulo sobre educação internacional. Temas como as inovações do currículo Advanced Placement - AP, o novo exame SAT em formato digital e o uso de avaliações educacionais estadunidenses em instituições brasileiras serão abordados.

Promovido pelo College Board, o primeiro encontro, no dia 27 de janeiro, terá como intuito explicar como adotar as notas dos exames AP e SAT para seleção de estudantes em instituições nacionais de ensino superior. O evento será voltado a representantes de universidades e faculdades brasileiras, e contará com a participação de Paul Sanders, diretor executivo da organização e de Claudia Valencia, diretora adjunta do College Board responsável pela América Latina.

Já no dia 31 de janeiro, o encontro organizado pelo EducationUSA e College Board, terá como foco apresentar o novo exame SAT em formato digital, destacar as inovações do currículo AP e as vantagens de adotá-lo em instituições de ensino brasileiras. Destinado a diretores, educadores e counselors de Ensino Médio, contará com a presença de Paul Sanders, Claudia Valencia e Vítor Marconi, orientador do EducationUSA e counselor do Colégio Etapa.

College Board - Exames AP e SAT para seleção em universidades e faculdades do Brasil Data e horário: 27/01/23, às 14h Local: ESEG - Faculdade do Grupo Etapa (rua Apeninos, 960, Paraíso, São Paulo) Inscrições gratuitas AQUI

EducationUSA e College Board - Inovações do currículo AP e novo exame SAT digital Data e horário: 31/01/23, às 9h Local: Colégio Etapa (rua Vergueiro, 1951, Vila Mariana, São Paulo) Inscrições gratuitas AQUI

Sobre o EducationUSA Rede oficial do Departamento de Estado norte-americano para informações sobre estudos nos Estados Unidos. Possui mais de 400 centros de orientação espalhados pelo mundo, sendo mais de 40 deles no Brasil. Sua missão é facilitar o acesso gratuito às informações sobre oportunidades de estudos nos Estados Unidos.

Sobre o College Board Organização estadunidense sem fins lucrativos, fundada em 1900, com o intuito de ampliar o acesso ao ensino superior. Atualmente é composta por mais de 6.000 instituições educacionais internacionais e se dedica a promover a excelência e a equidade na educação.

Sobre o Colégio Etapa Fundado em 1982, o Colégio Etapa possui um sistema de ensino forte e respeitado, para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Atualmente conta com unidades na Vila Mariana e na Vila Mascote, em São Paulo, e também em Valinhos, no interior do Estado, que incluem turmas de educação internacional.

