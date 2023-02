Escola britânica St. Paul's oferece bolsas de estudo

Foto: Rohit Farmer, via Unsplash

Fundação St. Paul's abre processo seletivo para estudantes que não podem arcar com os custos de uma educação internacional. Inscrições até 13/03.

A Fundação St. Paul's, entidade que prepara e seleciona crianças e jovens para estudar na escola britânica St. Paul's, em São Paulo, abriu inscrições para o seu programa anual de Bolsas Integrais de Estudos. O objetivo é dar acesso ao currículo inglês e um desenvolvimento acadêmico de nível internacional para estudantes de baixa renda com excelentes rendimentos escolares.

Estudantes que desejam participar do processo seletivo devem comprovar que a renda bruta familiar não é suficiente para arcar com os custos da escola, estar regularmente matriculados em escola pública ou privada, ter no mínimo 11 e no máximo 14 anos de idade até 31 de dezembro de 2023 e residir na grande São Paulo desde o início da inscrição. Além disso, conhecimentos na língua inglesa, aptidão em música, artes, teatro ou esportes são considerados diferenciais. Outros pontos levados em consideração na hora da avaliação serão atitude e comprometimento com os estudos.

Para o processo seletivo, os candidatos devem preencher um formulário no site, apresentar boletins escolares com notas, enviar um vídeo de apresentação e uma redação, ambos em inglês. Análise de documentos, testes e entrevistas individuais e de membros da família também farão parte da seleção à medida em que os candidatos passem de fase.

O processo seletivo inclui um curso de preparação para os candidatos finalistas com duração de um ano. Durante este período, os candidatos realizarão curso de inglês, sem custos, e participarão de aulas ministradas pelos professores da St. Paul's School, em diferentes disciplinas, vivenciando, assim, o currículo anglo-brasileiro. Assim, além de melhorar suas habilidades em inglês, os estudantes terão acesso a professores e alunos de diferentes culturas, o que lhes proporcionará uma rica troca de experiências.

Ao todo, serão 18 meses de processo seletivo em que os candidatos à bolsa receberão todo o apoio necessário em sua imersão à rotina do colégio. Só após esse processo será realizada a seleção final do bolsista.

De acordo com o Presidente da Fundação St. Paul's, Anthony Jezzi, essa iniciativa gera oportunidades não só para os bolsistas, mas também para a escola. "Incentivar, agregar e conhecer novos alunos talentosos, com suas perspectivas e histórias de vida, proporcionam experiências engrandecedoras para a comunidade de familiares, alunos e ex-alunos", afirma o presidente.

Criada em 2008, a Fundação tem o papel de tornar a St. Paul's School uma instituição ainda mais diversa e inclusiva. A meta é, até 2026, ter 50 alunos bolsistas matriculados no Senior School, que equivale ao Fundamental II e Ensino Médio. Para tornar esse objetivo sustentável, além dos recursos próprios, a Fundação conta com o suporte do conselho de administração da Fundação Anglo Brasileira de Educação e Cultura de São Paulo (FABEC), entidade sem fins lucrativos mantenedora da escola, e recorre à comunidade formada por familiares de alunos e ex-alunos. "As contribuições são o que nos permite selecionar, desenvolver e apoiar os bolsistas e promover uma educação transformadora", completa Anthony.

Graças a todo esse movimento e colaboração da comunidade, a Fundação registrou resultados significativos ano passado: número recorde de inscritos no último processo seletivo (2022-2023). O número de bolsistas dobrou e quatro deles viajaram para fazer cursos de verão em três países diferentes. O primeiro bolsista formado da St. Paul´s School, João Pedro de Oliveira, está na Alemanha estudando Negócios e Engenharia. "Minha família, a Fundação e o staff da escola foram fundamentais em minha trajetória, pois eu tinha um lugar para conversar em todos os momentos que eu precisasse, que dava mais incentivo para eu seguir. Além disso, foi importante a liberdade que tive de poder fazer escolhas, aprendendo e crescendo com elas", comenta João Pedro.

Interessados em participar do processo seletivo 2023-2024 devem se inscrever até o dia 13 de março de 2023 pelo site da Fundação St. Paul's.

Sobre a Fundação St. Paul's

A Fundação St. Paul's oferece bolsas de estudo integrais para crianças talentosas, que vivem no Brasil, cujas rendas familiares não podem cobrir os custos de uma educação internacional. A entidade acredita que, com acesso a um excelente currículo e apoio pastoral, em um ambiente seguro e desafiador, os bolsistas podem realizar seu potencial e fazer uma contribuição significativa para a escola e, posteriormente, para suas próprias comunidades e para o mundo em geral.

Continua após a publicidade

Sobre a St. Paul's School

Com cerca de 100 anos de atuação em São Paulo, a escola britânica St. Paul's recebe alunos de 3 a 18 anos e foi a primeira na América Latina a ser reconhecida como British School Overseas pelo Reino Unido. A instituição agrega as culturas e línguas inglesa e brasileira e, ao deixarem a escola, a maior parte dos alunos vai às melhores universidades do Brasil e do mundo. A St. Paul's possui uma estrutura moderna, com excelente corpo docente e instalações de última geração, um centro de arte e música, conjunto de laboratórios de ciências, excelente trabalho de Pastoral Care, que apoia os alunos em seu bem-estar, e um programa estruturado de formação holística. Mais informações pelo site da St. Paul's School.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.