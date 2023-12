Estudante da Bahia é premiada com viagem a Dubai para acompanhar a COP 28

Foto: aluna Lara Borges Crédito: Divulgação

Lara Borges Rocha e o professor de inglês Moises Sant'Ana vão acompanhar de perto a conferência da ONU sobre mudanças climáticas

Um projeto que une inglês, meio ambiente e inteligência artificial levou as questões de mudanças climáticas para dentro sala de aula. O assunto, que está sendo vivido na prática pelos alunos, com as fortes ondas de calor em todo o Brasil, os estimulou a fazer uma reflexão sobre suas esperanças para o futuro do planeta.

Plantio de árvores, coleta seletiva do lixo e reciclagem foram algumas das propostas. Mas, com o apoio de uma ferramenta de inteligência artificial, os estudantes criaram imagens de como gostariam de ver o planeta daqui a 30 anos.

A atividade, que contou com a inscrição de mais de 300 escolas públicas e privadas em todo o Brasil, integra os planos de aula sobre mudanças climáticas para crianças e jovens do Projeto Estimule a Empatia. Disponível gratuitamente para qualquer instituição de ensino interessada em aplicá-lo, o material traz um gerador de imagens. Basta clicar neste link e descrever, em inglês, qual imagem pode traduzir o futuro que você almeja.

Aluna e professor vão acompanhar a COP28 em Dubai

Entre os mais de 2 mil alunos participantes do projeto, a proposta da Lara Borges Rocha, de 17 anos, do Colégio Evolução, de Porto Seguro-BA, se destacou e foi premiada com uma viagem para Dubai, onde vai acompanhar, junto com seu professor de inglês, Moises Sant'Ana, a COP 28 - a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. A experiência única vai trazer a ela ainda mais inspiração, conhecimento e consciência do poder de sua voz.

Continua após a publicidade

"Foi minha primeira vez utilizando inteligência artificial e eu realmente achei uma experiência sensacional. Analisar a máquina criar minhas ideias escritas em linguagem verbal em linguagem não verbal foi realmente maravilhoso. Eu consegui observar na imagem o meu objetivo quando eu escrevi o texto." - destacou a aluna que está no 3º ano do Ensino Médio, prestando vestibular para medicina.

Terceira edição do projeto

Essa é a terceira edição do projeto, que anualmente seleciona e leva uma temática atual para a atividade em sala de aula. Diferentemente dos anos anteriores, a ação é aberta a todas as escolas do país, públicas ou particulares. Ao se inscrever, a escola recebe gratuitamente o plano de aula para professores, o conteúdo para crianças e adolescentes e o link para o site onde os alunos podem gerar imagens para contar suas esperanças para o futuro do planeta.

Em 2022, o projeto teve como tema central a questão da fome no Brasil e culminou com a doação de 100 mil pratos de comida em parceria com a ONG Ação da Cidadania. A primeira edição do Estimule Empatia, realizada em 2021, teve foco no etarismo e nas consequências emocionais da pandemia. O Edify foi a casas de repouso em Niterói (RJ) e ouviu histórias de idosos que estavam afastados de suas famílias. A atividade feita em sala de aula com 850 alunos promoveu um encontro de gerações que ganhou novos significados por meio de desenhos, reunidos em um livro e entregue aos idosos em comemoração ao dia dos avós e com imagens projetadas em importantes pontos da cidade.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.