Estudante de escola pública em Sergipe é selecionado para participar da maior simulação da ONU em Harvard

Rafael Gama e seu Professor Yuri Norberto | Divulgação

Engajado com projetos multidisciplinares e de impacto social, Rafael Gama será um dos 10 brasileiros no Harvard Model United Nations.

Rafael Gama, de 16 anos, é um exemplo de como escolas de Ensino Médio Integral têm transformado a vida de diversos jovens com uma educação pública de qualidade. Aluno do 3º ano de ensino médio do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, ele foi um dos dez brasileiros selecionados para participar do Harvard Model United Nations (HMUN) - maior simulação mundial das reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU), desenvolvida pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Na classificatória, Rafael conquistou o 4º lugar, sendo o único estudante de Sergipe e de ensino integral aprovado.

O processo seletivo ocorreu entre os dias 30 de junho e 14 de julho, com resultado oficial divulgado em 17 de julho, e foi realizado por intermédio da instituição não governamental BYA (Brazilian Youth Academy), que custeará toda a viagem, prevista para janeiro de 2024.

Como explica Yuri Norberto, professor e tutor de Rafael, a Universidade de Harvard não faz a seleção diretamente. "Eles habilitam algumas instituições nos países e liberam um número de vagas específico para que façam a seleção seguindo as diretrizes que eles enviam, como: engajamento social, participação em outras simulações, dentre outros".

Trajetória de protagonismo

Continua após a publicidade

Além de ser um brilhante aluno, Rafael fez questão de se engajar em diversas iniciativas escolares importantes, criando uma trajetória de protagonismo e liderança juvenil. O estudante é multiplicador da Politize - maior rede de educação política cidadã do Brasil. É também embaixador do Ensino Médio Integral pelo Instituto Natura e membro fundador do Observatório Internacional de Notícias do Atheneu, que busca promover o letramento digital e a formação dos alunos como educadores em suas comunidades, estimulando-os a disseminar informações corretas e combater as fakes news através da checagem de notícias.

Outro grande projeto do qual Rafael faz parte é o Atheneu ONU, uma proposta que nasceu dentro de uma matéria eletiva e é organizada pelos próprios alunos, juntamente com o professor e orientador, Yuri Norberto. É a maior simulação de uma Assembleia Geral das Nações Unidas no Brasil e na América Latina, assim como um modelo de ação estudantil de grande relevância.

Importância do Ensino Médio Integral

A seleção incluiu algumas demandas específicas de candidatura, que Rafael ressalta ter conseguido realizar com destreza graças às experiências vividas no Ensino Médio Integral. Para o estudante, os projetos e as demais ferramentas pedagógicas do modelo, como a tutoria, as eletivas, o aprendizado na prática, os clubes de protagonismo e a orientação de estudos, fortaleceram o seu repertório e foram fundamentais para a sua classificação.

"Precisei desenvolver redações, em que pude discorrer sobre os temas de direitos humanos e educação de qualidade, que abordamos fortemente com nossos professores e em projetos na escola. Fiz uso do pensamento crítico, também muito estimulado durante as aulas, além de trazer minha bagagem estudantil com o projeto Ateneu ONU, entre outros", salienta.

Por meio de uma proposta pedagógica diversificada, que coloca os estudantes no centro de todo processo de aprendizagem, o modelo de ensino estimula o protagonismo juvenil, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento de habilidades importantes para o futuro pessoal e profissional dos jovens.

Sobre o Ensino Medio Integral

Continua após a publicidade

O Ensino Médio Integral é uma proposta pedagógica multidimensional e moderna, nacional, pública e gratuita. A partir de um modelo de ensino que se conecta à realidade dos jovens e ao desenvolvimento de suas competências cognitivas e socioemocionais, propõe a formação integral dos estudantes. Trabalha pilares como projeto de vida, aprendizado na prática, tutoria, protagonismo juvenil, acolhimento, orientação de estudos e eletivas, que promovem a formação completa do estudante, junto aos componentes curriculares já previstos na BNCC. Está presente em cerca de seis mil escolas em todo o país, beneficiando mais de um milhão de estudantes.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.