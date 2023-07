Foto: Omar Lopez, via Unsplash

Live da Fundação Estudar acontece dia 06/07 e conta com a presença de especialistas para tirar dúvidas sobre o tema.

Com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, do último dia 29 junho, derrubando as ações afirmativas nas universidades do país e, assim, impedindo que a raça seja utilizada nos critérios de admissão, muitas dúvidas surgiram para os alunos brasileiros que desejam disputar uma vaga. Para ajudar a saná-las, a Fundação Estudar realiza uma live exclusiva em 06 de julho, às 13h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.

O encontro online será transmitido via YouTube e contará com a presença de Beatriz Alvarenga, especialista em Estudos Internacionais da Fundação Estudar; Adriana Lacombe Coiro, especialista em College Application na Fundação Estudar; Anna Venturini, Doutora em Ciência Política e Diretora de Políticas de Ações Afirmativas do Ministério da Igualdade Racial, e Átila Sá, representante da Education USA, agência de educação do governo dos Estados Unidos no Brasil.

Como base para sua decisão, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou que o uso do critério raça viola o princípio constitucional de proteção igualitária perante a lei. Negros, hispânicos e outras comunidades sub-representadas têm sido os principais beneficiários dessas ações afirmativas derrubadas. "Essa decisão é, sem dúvida, um retrocesso, considerando que as próprias universidades não estão de acordo. E exatamente por essas instituições valorizarem a diversidade é que apostamos que vão buscar outros caminhos para promovê-la, incluindo a possibilidade de buscar alunos de outros países, incluindo o Brasil", destaca Beatriz Alvarenga.

Durante a live, "EUA derrubam ações afirmativas em universidades: brasileiros podem ser afetados?", Alvarega e demais convidados vão compartilhar informações para que os brasileiros que se preparam para o application possam entender melhor o atual cenário e o impacto da decisão para estudantes internacionais.

Continua após a publicidade

Serviço: Live "EUA derrubam ações afirmativas em universidades: brasileiros podem ser afetados?",Quando: 06 de julho, às 13h | Inscrições gratuitas AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: Fundação Estudar