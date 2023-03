Evento presencial explica tudo sobre pós-doutorado na Alemanha

Foto: Mark Koning, via Unsplash

Participe do workshop Post Doc in Germany: Brazil 2023 que acontece no Instituto Goethe São Paulo, dia 27 de março.

Fazer um pós-doutorado na Alemanha significa trabalhar em um sistema internacional e competitivo, com muitas oportunidades para aprimorar sua carreira de pesquisa e rede internacional. Se você está interessado em saber mais sobre financiamento, carreiras de pesquisa e oportunidades como pesquisador de pós-doutorado na Alemanha, participe do evento Postdoc in Germany: Brazil 2023, que acontece dia 27 de março, no Goethe-Institut São Paulo.

Organizado pelo escritório regional São Paulo da Freie Universität Berlin, o Liaison Offfice para a América Latina da Universidade Técnica de Munique, o Centro Brasileiro da Universidade de Münster, a Ruhr-Universität Bochum, a Universidade de Potsdam, a Technische Universität Berlin e o Heidelberg Center Latin America da Universidade de Heidelberg, este workshop é destinado a futuros pesquisadores de pós-doutorado do Brasil.

Durante o Postdoc in Germany: Brazil 2023, você vai conhecer o sistema alemão e as oportunidades para sua estadia de pesquisa nas melhores universidades do país. Além disso vai aprender mais sobre as etapas de carreira relacionadas ao pós-doc, subsídios financeiros e benefícios, entrar em contato com outros pesquisadores interessados e com pós-doutorandos que retornaram recentemente da Alemanha.

Com a inscrição feita no workshop, você poderá marcar uma consulta individual com representantes de universidades e instituições alemãs no dia 03 de abril. Conheça a programação completa e faça sua inscrição até o dia 22 de março AQUI. Marque sua consulta individual AQUI.

O consórcio "Universities in Germany" e o DWIH São Paulo co-organizam esta oportunidade, com apoio do DAAD Brasil, Fundação Humboldt, DFG Latin American Office e EURAXESS.

Serviço:

Evento Postdoc in Germany: Brazil 2023Data: 27 de marçoHorário: 9h00Local: Goethe-Institut São Paulo Rua Lisboa, 974Inscrições AQUI até 22 de março

Consultas online com representantes de universidades alemãsDia: 03 de abrilInscrições AQUI.

