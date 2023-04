Evento reúne Governo de Queensland com representantes da educação brasileira

The University of Queensland, Brisbane, Australia | Foto: Philip Bouchard, via Flickr

Segundo maior estado da Austrália investe em acordos para levar brasileiros a se desenvolverem, ainda mais, em suas instituições e centros de pesquisa.

A Austrália reúne algumas das melhores universidades do mundo e vem criando facilidades para estrangeiros que desejam estudar e prolongar sua estadia. Estudantes das cinco regiões do Brasil elegem a Austrália para fazer intercâmbio e se desenvolver profissionalmente. Além disso, o governo de Queensland, segundo maior estado do país, está investindo em acordos com o Brasil, para levar brasileiros que tenham projetos acadêmicos relevantes a se desenvolverem, ainda mais, em suas instituições e centros de pesquisa.

Nesta última quinta-feira, 27 de abril, um importante evento reuniu o Governo de Queensland, ex-alunos, executivos de agências de intercâmbio e representantes de instituições brasileiras como Unesp, FASM, Cásper Líbero, Belas Artes, ESPM, FAPESP e Fundação Educar. Cameron Dick, Ministro do comércio e investimento de Queensland e Sophie Davis, Embaixadora da Austrália no Brasil, estavam presentes. Assuntos relevantes sobre educação, as vantagens de estudar em Queensland e bolsas de estudo disponíveis para brasileiros com os melhores projetos acadêmicos foram debatidos.

"A educação é um dos pilares mais importantes para a construção de uma sociedade melhor, por isso, sempre buscamos trazer projetos relevantes". explicou o ministro Cameron Dick.

De acordo com dados do Governo Australiano do Departamento de Educação, a Austrália tem 448.274 mil estudantes internacionais:

50% estão matriculados no ensino superior

35% no VET (Vocational Education and Training) - cursos de treinamento oferecidos por órgãos educacionais australianos credenciados que possuem conteúdo prático para treinamento de uma profissão específica)

11% em cursos intensivos de inglês para estudantes estrangeiros

"Estudar em Queensland é uma ótima oportunidade para se desenvolver, morar em um país com uma das melhores qualidade de vida do mundo, e poder colocar em prática o projeto acadêmico desenvolvido durante a universidade", complementa Justin McGowan, CEO Trade and Investment Queensland.

Mais de quatro milhões de pessoas moram neste ensolarado estado que abriga cinco das onze áreas do Patrimônio Mundial Natural da Austrália. Suas instituições de ensino, reconhecidasinternacionalmente, oferecem oportunidades de estudo e pesquisa em uma ampla gama de setores. Confira as 11 universidade de Queensland AQUI.

Sobre Governo de QueenslandQueensland está se tornando um centro global de tecnologia. Reunindo os melhores talentos do mundo, seu governo incentiva o mercado internacional, promovendo experiências estudantis de qualidade e o desenvolvimento da capacidade regional.

