Feira oficial de educação no Canadá acontece dia 17 de setembro em São Paulo

Universidade de Toronto | Foto: Andrea Tissenbaum

EduCanada traz 44 instituições de ensino do país que é o destino preferido dos brasileiros há 21 anos.

A tradicional feira de educação organizada pelo Governo do Canadá, EduCanada, está de volta em São Paulo no formato presencial! Parte da Student World Expo, organizada pela FPP Media, o Pavilhão Educanada abrigará 44 instituições canadenses de ensino, que oferecem cursos de idioma, High School (ensino médio), graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, além de curso de férias, técnico e especialização.

A feira acontece no dia 17 de setembro (domingo), das 13h às 19h, no Hotel Renaissance (Rua Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista) e faz parte da feira The Student World Expo, da FPP Media. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site.

Além de poder conversar com representantes das instituições de ensino do país, estudantes terão a oportunidade de encontrar com representantes do Governo canadense. A programação conta também com palestras que sobre temas como estudar no Canadá, obtenção do visto e estrutura educacional do país.

Visitantes poderão, ainda, ouvir depoimentos de pessoas que já estudaram no Canadá e tirar dúvidas sobre educação canadense em geral e vistos. Tudo para planejar sua futura experiência de intercâmbio no destino preferido dos brasileiros, como revelado pela pesquisa Selo Belta 2023.Este é o 21º ano consecutivo que o Canadá é eleito pelo público brasileiro como o melhor lugar para estudar.

Vantagens de estudar no Canadá

Na disputa de atributos no ensino internacional o Canadá sai na frente com muitos pontos a seu favor. O sistema educacional do país está ranqueado entre os melhores do mundo. Segundo o Times Higher Education 2023, 13 universidades canadenses estão entre as 300 melhores do planeta e seus diplomas e certificados são reconhecidos mundialmente. De acordo com o U.S. News & World Report 2023, o país é considerado o segundo melhor em qualidade de vida. Além disso, três cidades canadenses se classificam dentre as 20 melhores do mundo para estudantes, de acordo com o QS Best Student Cities 2024.

No quesito custo-benefício, o Canadá também se destaca. O dólar canadense chega a ser até 50% mais competitivo do que as moedas de outros países e, as políticas locais, permitem que estudantes internacionais trabalhem enquanto estudam. Além disso, estudantes matriculados em um programa de educação superior podem trabalhar dentro do campus e por até 20 horas por semana fora da instituição de ensino durante o período de aulas (tempo que se estende para 40 horas durante as férias). Alunos que completam os programas de estudo em determinadas universidades podem solicitar uma permissão de trabalho e adquirir experiência de trabalho no Canadá (PGWP -Post-graduation Work Permit).

Serviço - Pavilhão EduCanada na feira The Student World Expo

Quando: 17 de setembro, domingoHora: Das 13h às 19hLocal: Hotel Renaissance (Rua Alameda Santos, 2233, Jardim Paulista)Inscrições gratuitas AQUI.

Palestras:

Educação canadense: um mundo de possibilidadesHorário:14h10 - 14h40Idioma: Português Aprenda sobre a educação canadense e conheça o Embaixador do Canadá no Brasil! Esta apresentação sobre a educação canadense, com participação especial do Embaixador do Canadá, Sr. Emmanuel Kamarianakis, explorará os aspectos multifacetados do sistema educacional do Canadá, abrangendo sua qualidade, inclusão e diversidade mundialmente reconhecidas.

Minha experiência como estudante no CanadáHorário: 15h30 - 16h00Idioma: Português Aprenda com outros brasileiros sobre suas experiências de estudo no Canadá! Eles compartilharão suas experiências em primeira mão, lançando luz sobre o crescimento cultural, acadêmico e pessoal que vivenciaram durante sua estada no Canadá. A apresentação oferecerá uma visão única de seus desafios e conquistas, conselhos práticos e o impacto duradouo da educação canadense.

Estudar no Canadá: tudo o que você precisa saber sobre vistos!Horário:16h50 - 17h20Idioma: Português Você quer estudar no Canadá mas ainda tem dúvidas sobre o processo de solicitação de visto? Então participe da nossa apresentação e aprenda tudo o que precisa saber sobre vistos para que você possa embarcar na jornada dos sonhos para estudar no Canadá.

Sobre a EduCanada A EduCanada é a marca registrada oficial do Governo do Canadá que apoia a promoção de educação internacional das províncias e territórios do país. É o resultado da colaboração entre as províncias e territórios por meio do Conselho de Ministros de Educação do Canadá e do Departamento de Assuntos Internacionais do Canadá. Para mais informações sobre estudos no Canadá visite o Portal EduCanada: www.EduCanada.ca.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.