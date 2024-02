França abre três editais de bolsas para mestrado e doutorado

Foto: Cecile Hournau, via Unsplash

As inscrições para os programas Guatá e TerrEE (doutorado), vão até 31/03 e das Bolsas de Excelência M2 (mestrado), até 31/05.

Com o objetivo de promover o ensino superior e a pesquisa na França, a Embaixada da França no Brasil lança três novos editais de bolsas de estudo e pesquisa para o ano de 2024. A iniciativa visa fortalecer os laços acadêmicos entre os dois países e proporcionar oportunidades excepcionais para estudantes brasileiros. Bolsa de mobilidade para doutorado "Guatá" Após o sucesso alcançado em 2023, a Embaixada renova o edital da Bolsa de Mobilidade para Doutorado "Guatá", ampliando a parceria com nove instituições brasileiras de destaque, incluindo UNICAMP, UnB, UFSCAR, UEA, UFGD, UFSC, UFPE, UFRR et UFF. Destinada a estudantes indígenas brasileiros inscritos nessas instituições, a bolsa oferece a oportunidade de realizar um intercâmbio na França durante o doutorado. Além de benefícios diversos, os selecionados receberão um subsídio mensal de 1.588,00 euros durante o período de 6 a 11 meses. Inscrições abertas até 31 de março de 2024. Saiba mais AQUI.

Bolsa TerrEE para doutorado

O programa Bolsa TerrEE é direcionado a estudantes brasileiros no primeiro, segundo ou terceiro ano de doutorado, cujas pesquisas estejam centradas em temas relacionados à ecologia, ciências ambientais, biologia e saúde. A Embaixada busca, por meio dessa iniciativa, fortalecer a cooperação científica entre Brasil e França, especialmente em questões relacionadas à crise climática e perda de biodiversidade.

Inscrições abertas até 31 de março de 2024. Saiba mais AQUI.

Bolsa de Excelência M2 - Mestrado

Em seu quarto ano de implementação, a Bolsa de Excelência M2 destina-se a estudantes inscritos no segundo ano do mestrado em uma universidade francesa (M2). Oferecendo uma quantia mensal de 470 euros por um período de 10 meses, juntamente com outros benefícios, a bolsa busca apoiar os estudantes no aprimoramento de suas habilidades acadêmicas. Dada a natureza parcial do financiamento, os candidatos devem apresentar uma prova de complemento no valor de 390 euros por mês.

Inscrições abertas até 31 de maio de 2024. Saiba mais AQUI.

Sobre o Campus France Brasil Presente em mais de 120 países, o Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção do ensino superior, acolhimento e mobilidade internacional. A agência opera sob a supervisão do Ministério do Ensino Superior e Pesquisa e do Ministério das Relações Exteriores da França. No Brasil, a agência está vinculada ao Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França. O Campus France Brasil oferece orientação individualizada e gratuita aos interessados em estudar na França e centraliza o processo de candidatura para a maioria das universidades do país europeu. Com escritórios nas principais cidades brasileiras, como São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a agência está pronta para apoiar os estudantes em sua jornada educacional internacional. Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

