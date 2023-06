Fulbright oferece 74 bolsas de estudo nos EUA

Marco Verch Professional Photographer, via Flickr

São 13 programas com inscrições abertas para recém formados em letras, roteiristas, estudantes de doutorado, professores universitários e pesquisadores.

A Comissão Fulbright no Brasil está oferecendo oportunidades acadêmicas para brasileiros recém formados em letras, roteiristas, estudantes de doutorado, professores universitários e pesquisadores.

No total, são 74 bolsas em 13 programas diferentes nas melhores universidades dos Estados Unidos. Os benefícios serão concedidos no âmbito do Programa de Intercâmbio Educacional e Cultural do governo dos Estados Unidos, com o objetivo de ampliar o entendimento entre a sociedade norte-americana e as de outros países.

As candidaturas para todos os programas devem ser feitas online no site da Fulbright Brasil até 30 de julho. As bolsas cobrem seguro-saúde, despesas de passagem aérea, manutenção nos EUA e visto J1 entre outros benefícios, e integram os alunos selecionados à rede de alumni da Fulbright no Brasil e no mundo.

Veja mais detalhes sobre os editais abertos:

Continua após a publicidade

Doutorado sanduíche: estudantes de doutorado brasileiros em todas as áreas do conhecimento podem se candidatar a uma das 30 bolsas de nove meses de duração com início em agosto/setembro de 2024 e término em abril/maio do ano seguinte. Confira o perfil dos selecionados para o programa de doutorado sanduíche em 2020/2021.

Bolsa para ensinar português: o Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) oferece até 15 bolsas de nove meses de duração para jovens graduados em Letras (português-inglês) ensinarem português nos EUA. Os selecionados são alocados em universidades norte-americanas, onde auxiliam no ensino de português e frequentam cursos sobre a cultura e história dos EUA, além de outras disciplinas de interesse.

Professor /pesquisador: professores e pesquisadores de todas as disciplinas, com mais de sete anos após o doutorado, podem se candidatar a 10 bolsas de três ou quatro meses de duração para realizar pesquisas e/ou ministrar palestras em instituições de ensino superior ou centros de pesquisa nos Estados Unidos. O candidato deve apresentar carta de aceite da instituição anfitriã nos EUA.

Professor/ pesquisador júnior: o programa oferece até 10 bolsas destinadas a jovens doutores, ativos no ensino de pós-graduação/graduação, em qualquer área do conhecimento, que possuam vínculo permanente com Instituições de Ensino Superior e/ou de pesquisa brasileiras. O programa tem duração de três ou quatro meses.

Cátedra na Emory University: voltada a professores/pesquisadores, com destacada atuação em suas áreas, para realizar pesquisa, cursos e ocasionalmente ministrar palestras e seminários para estudantes de pós-graduação na Emory University, Atlanta. As atividades devem ser relacionadas a áreas como humanidades, ciência, ciências sociais, artes, direito, biomedicina, saúde pública, enfermagem e administração.

Cátedra em Desenvolvimento Sustentável na University of California, Davis: oportunidade de ensino e pesquisa na área dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para professores e pesquisadores brasileiros.

Cátedra em Saúde Pública na University of California, San Diego: para professores e pesquisadores da área de saúde pública realizarem pesquisa e ministrarem aulas.

Continua após a publicidade

Cátedra em Humanidades, Ciências Sociais e Naturais na Universidade de Pittsburgh: oportunidade de ensino e pesquisa com foco em temas indígenas, africanos e afro-brasileiros.

Cátedra em estudos de inovação em construção civil em Purdue: um semestre acadêmico lecionando e pesquisando.

Cátedra em pesquisa sobre câncer no M.D. Anderson Cancer Center: um semestre acadêmico pesquisando no mais importante centro de tratamento e pesquisa de câncer do mundo.

Cátedra em Artes, Ciências Humanas e Sociais em Yale: para professores e pesquisadores com comprovada experiência para realizar pesquisa e/ou lecionar uma disciplina para pós-graduação ou graduação avançada.

Cátedra Dra Ruth Cardoso na Georgetown University: professores/pesquisadores sênior nas áreas de Antropologia, Ciência Política, Sociologia e História do Brasil.

Cátedra em engenharia elétrica e de computação na Rice University: oportunidade para passar um semestre acadêmico lecionando e pesquisando.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Continua após a publicidade

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.

Fonte: Fulbright Brasil