Fundación Carolina oferece 613 bolsas para estudar na Espanha

A 23ª edição inclui programas que incentivam a inovação acadêmica e científica orientada ao desenvolvimento. Inscrições até 15/03 ou 13/04, confira!

A Fundación Carolina acaba de abrir as inscrições para suas bolsas de estudo 2023-2024. O objetivo é gerar valor social no entorno das pessoas beneficiadas, contribuindo com respostas justas aos desafios da "tríplice transição": digital, ecológica e social.

Entre as novidades desta edição, a Fundación Carolina incorpora em seu edital o Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), e retoma a sua colaboração com o programa da Esculea Complutense de Verano. Da mesma forma, dá continuidade aos Programas STEM, voltados principalmente para mulheres, e ao dos Bicentenários, dirigido aos países da América Central.

A ênfase em áreas como a fiscalização justa, sustentabilidade urbana, segurança alimentar, saúde mental e estudos de gênero permanece. Além disso, a Fundação Carolina continua a apostar na relevância dos programas de doutorado para consolidar redes de cooperação ibero-americanas, fortalecendo sua produção e excelência científica e seu impacto social.

A chamada oferece oportunidades de treinamento e pesquisa em todos os campos da Agenda 2030:

- Ciências e tecnologias básicas que contribuirão para implementar sistemas sustentáveis de produção e consumo, enfrentar a emergência climática e preservar a biosfera

- Saúde pública

- Educação de qualidade

- Cidades mais habitáveis

- Economia e atividade empresarial mais inclusiva e equitativa

- Promoção de melhorias na produtividade, empregos e progresso material da sociedade

- Promoção de mudança institucional, aprimoramento das políticas públicas e a inovação social

- Igualdade de oportunidades entre mulheres e homens

- Tornar as sociedades mais pacíficas e seguras

- Revitalizar a democracia, o estado de direito e sua legitimidade

Nesta 23ª edição estão disponíveis 613 bolsas em todas as áreas de conhecimento, divididas nas seguintes modalidades:

- 242 Bolsas de pós-graduação. Dirigidas a formação de graduados procedentes de um país membro da Comunidade Ibero-americana de Nações, com capacitação acadêmica ou profissional garantida por um currículo excepcional e uma trajetória de compromisso com a sociedade.

- 100 Bolsas de doutorado e pós-doutorado. Têm o objetivo de facilitar que docentes procedentes de universidades latino-americanas obtenham um doutorado em centros espanhóis, promovendo a geração de redes científicas entre as instituições de ambos os lados do Atlântico.

- 36 Bolsas de mobilidade para professores. Concedem a docentes ou investigadores de universidades argentinas, brasileiras e do Grupo Tordesilhas de universidades um período curto de pesquisa na Espanha.

- 126 Bolsas de Estudos Institucionais. Trata-se de ajuda para financiar planos de formação em centros espanhóis favoráveis ao fortalecimento institucional das administrações públicas latino-americanas.

- 109 renovações de bolsas de doutorado.

A convocatória geral para bolsas de pós-graduação e estudos institucionais vai até 15 de março de 2023. Para as bolsas de doutorado, pós-doutorado, programas de mobilidade para professores e estudos institucionais as inscrições vão até o dia 13 de abril.

Confira todos os detalhes das bolsas da Fundación Carolina AQUIe as perguntas frequentes AQUI.

