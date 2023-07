Goethe-Institut Brasil promove programa de Formação Profissional Dual no setor de saúde da Alemanha

Hospital Universitário de Gottingen | Foto: Stefan Bellini, via Wikimedia Commons

A nova edição do APAL é realizada em cooperação com a Agência Federal do Trabalho da Alemanha, clínicas e hospitais parceiros. Inscrições até 19/7.

O Goethe-Institut Brasil, em cooperac?a?o com a Age?ncia Federal do Trabalho da Alemanha e o Hospital Universita?rio de Go?ttingen, está oferecendo a brasileiros uma nova edic?a?o do programa de Formac?a?o Profissional Dual com Escolas na América Latina (APAL), que ajuda a capacita?-los para a entrada no mercado de trabalho alema?o, hoje com um de?ficit de mais de 300 mil trabalhadores do setor. As inscric?o?es estão abertas ate? 19 de julho.

Para se inscrever no programa e? necessa?rio ter conclui?do o Ensino Me?dio, ter pelo menos 18 anos de idade, ni?vel de alema?o A2 e grande interesse no setor de cuidados de pacientes, sem necessidade de ja? estar realizando uma formac?a?o na a?rea de sau?de.

O programa e? voltado sobretudo a estudantes de escolas PASCH/Fit profissionalizantes com foco em enfermagem. Essas instituic?o?es de ensino sa?o apoiadas pelo Goethe-Institut no a?mbito da iniciativa PASCH "Escolas: uma parceira para o futuro" e oferecem o ensino de alema?o em sua grade curricular.

Na primeira etapa do programa, candidatos selecionados farão cursos intensivos online e provas de proficie?ncia de alema?o no ni?vel B1 no Goethe-Institut Porto Alegre, financiados pela cli?nica ou hospital parceiro.

No ano seguinte a? inscric?a?o, embarcam para a Alemanha, onde realizarão um curso de alema?o super intensivo e prova proficie?ncia no Goethe-Institut local no ni?vel B2 para em seguida iniciar o treinamento no Hospital Universita?rio de Go?ttingen.

O programa contempla as seguintes formac?o?es profissionais da a?rea de sau?de: assistente ciru?rgico (OTA), enfermeira/enfermeiro, assistente me?dico-te?cnico de laborato?rio (MTLA) ou de radiologia (MTRA).

O programa oferece: o Sala?rio mensal durante a formac?a?o na Alemanha: entre 1.190 EUR e 1.350 EUR a partir da data de viagem o Cursos e exames de proficie?ncia no Goethe-Institut Porto Alegre (B1) e no Goethe-Institut na Alemanha (B2) o Eventos informativos para pessoas e escolas interessadas no programa o Apoio na obtenc?a?o de vistos e no contato com as autoridades o Uma viagem ao Brasil durante o peri?odo na Alemanha subsidiada pela cli?nica ou hospital parceiro o Auxi?lio inicial para mobiliar um apartamento no valor de 1.000 EUR o Um me?s de acomodac?a?o gratuita e valor do depo?sito cauc?a?o para aluguel

Para a candidatura, e? necessa?rio apresentar na inscric?a?o o curri?culo, co?pia do certificado de conclusa?o do Ensino Me?dio ou do certificado proviso?rio com as notas, co?pia do documento de identidade va?lido e certificado de alema?o no ni?vel A2 ou superior (conforme o Quadro Europeu de Refere?ncia para as Li?nguas).

Mais informac?o?es sobre o programa se encontram no site www.goethe.de/brasil/APAL ou podem ser solicitadas pelo email jugendmobilitaet.suedamerika@goethe.de.

SERVIC?O:

APAL - Parcerias para formac?a?o profissional dual com escolas na Ame?rica Latina - com Hospital Universita?rio de Go?ttingen Inscrições ate? 19 de julho Site: www.goethe.de/brasil/APAL E-mail: jugendmobilitaet.suedamerika@goethe.de

