Inscrições abertas para o Falling Walls Lab Brazil 2023

Crédito: Divulgação

Concurso premia pesquisas, iniciativas sociais e planos de negócio inovadores que proponham "derrubar muros" na ciência e na tecnologia.

As inscrições para o Falling Walls Lab Brazil 2023 encerram no dia 1º de agosto. Promovido pela Falling Walls Foundation, a 10ª edição brasileira do concurso, organizado anualmente no Brasil pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo, acontece no dia 12 de setembro.

O nome do concurso se inspira na queda do muro de Berlim. O Falling Walls premia pesquisas, iniciativas sociais e planos de negócio inovadores que proponham "derrubar muros" na ciência e na tecnologia para trazer uma solução com impacto positivo para a humanidade e o planeta.

Estudantes e docentes universitários, recém-formados, jovens pesquisadores, profissionais, inovadores e empreendedores, de qualquer área do conhecimento, podem se candidatar. Para participar, devem estar matriculados em uma instituição de ensino superior ou ter concluído a graduação há no máximo dez anos, o mestrado há sete ou o doutorado há cinco anos.

As candidaturas de fora de São Paulo selecionadas para a final brasileira receberão ajuda de custo para a participação do evento na capital paulista (ida, volta e uma pernoite de estadia, até um limite estipulado pelo DWIH São Paulo e perante a apresentação de nota fiscal).

Continua após a publicidade

Até 15 participantes serão escolhidos para apresentar um pitch de três minutos para um júri no auditório da Reitoria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que irá abrigar o evento de maneira presencial em setembro. Além das escolhas do júri multidisciplinar, que escolhe o primeiro, segundo e terceiro lugar, o público também poderá optar por seu favorito em votação on-line. A etapa brasileira será transmitida ao vivo pela internet.

O projeto vencedor escolhido pelos jurados ganhará uma viagem, com participação, vôo internacional, hospedagem e transporte pagos, para se apresentar na final global do Falling Walls Lab, prevista para o dia 7 de novembro em Berlim. Na capital alemã, um júri internacional de alto nível avaliará as propostas vencedoras da categoria Lab, a dos talentos emergentes, que é uma das dez categorias do concurso Falling Walls.

"O Falling Walls Lab Brazil é um evento muito inspirador, que mostra quanto talento existe na pesquisa brasileira. Tanto na etapa nacional quanto na internacional há um imenso potencial de visibilidade para os projetos e uma excepcional possibilidade de networking. Estamos torcendo para vermos algum dia uma vencedora ou vencedor brasileiro em Berlim. Quem sabe este ano?", comenta Marcio Weichert, gestor executivo do DWIH São Paulo.

O evento de 2023 conta com a parceria do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), do Ministério das Relações Externas da Alemanha e a Agência de Inovação Tecnológica e Social da Universidade Federal de São Paulo (agits-Unifesp).

Serviço: Falling Walls Lab Brazil 2023

Inscrições: até 1º de agosto

Link: https://falling-walls.com/lab/apply/brazil/

Continua após a publicidade

Final brasileira: 12 de setembro de 2023 na Unifesp São Paulo

Edições anteriores e dicas de quem participou: https://www.youtube.com/@DWIHSaoPaulo/streams

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.