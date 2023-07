Inscrições para programa Para Mulheres na Ciência são prorrogadas até 24 de julho

Foto: ThisisEngineering RAEng, via Unsplash

Sete jovens pesquisadoras serão contempladas com uma bolsa-auxílio para dar prosseguimento aos seus estudos.

As inscrições do programa Para Mulheres na Ciência foram prorrogadas até o dia 24 de julho. Realizado pela L´Oréal Brasil, em parceria com a UNESCO no Brasil e a Academia Brasileira de Ciências, o prêmio, que acontece há 18 anos no país, tem como objetivo promover e reconhecer a participação da mulher na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro. Todos os anos, na edição local, sete jovens pesquisadoras das áreas de Ciências da Vida, Ciências Físicas, Ciências Químicas e Matemática são contempladas com uma bolsa-auxílio de R$ 50 mil cada, para dar prosseguimento aos seus estudos.

O anúncio do novo prazo foi realizado nas redes sociais por Méllanie Dutra, Nina da Hora , Rossana Oletti e Lorrane Olivlet, escolhidas pela L'Oréal Brasil para formar o time de mulheres cientistas embaixadoras do programa em 2023. Com esse time, a empresa tem como objetivo apoiar, fortalecer e ampliar ainda mais a representatividade feminina nas ciências.

As vencedoras do Programa serão conhecidas no segundo semestre deste ano. Para participar, é necessário que a candidata tenha concluído o doutorado a partir de 01/01/2015, sendo que, para mulheres com um filho, o prazo se estende por mais um ano e, para quem tem dois ou mais filhos, o prazo adicional será de dois anos. Além disso, a cientista deve desenvolver projetos de pesquisa em instituições nacionais, entre outros requisitos. O regulamento completo e mais informações sobre o programa estão disponíveis no site.

Ao longo destes 18 anos no Brasil, o programa Para Mulheres na Ciência já reconheceu e incentivou 117 cientistas brasileiras, premiando a relevância dos seus trabalhos, com a distribuição de mais de R$ 5 milhões em bolsas-auxílio.

Continua após a publicidade

As inscrições podem ser realizadas AQUI até 24 de julho.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

Entre em contato: tissenglobal@gmail.com

Siga o Blog da Tissen no Linkedin, Instagram, Facebook e Twitter.