Instituto Ling abre inscrições para programa de bolsas de estudo no exterior

Entidade concederá bolsas parciais para jovens brasileiros cursarem pós-graduação em universidades renomadas dos Estados Unidos e da Europa. Inscrições até 06/04.

O Instituto Ling está com as inscrições abertas para seu programa de bolsas de estudo de 2023. A entidade sem fins lucrativos, voltada para a transformação da sociedade, concederá bolsas parciais para estudantes dos cursos de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública (MPA ou MPP) e Direito (LLM) cursarem pós-graduação em universidades renomadas dos Estados Unidos e da Europa.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Instituto Ling até o dia 6 de abril (ou até 5 de maio, excepcionalmente para candidatos com carta de aceitação datada a partir de 6 de abril).

Para participar, o candidato deverá ser brasileiro, ter sido aceito em uma das escolas listadas no site do Instituto Ling e demonstrar necessidade de recursos. O processo seletivo inclui etapa presencial em Porto Alegre, no mês de junho. A divulgação dos resultados está prevista para a primeira quinzena de julho.

Desde 1995, o Instituto Ling auxilia jovens líderes a desenvolverem seus potenciais intelectuais e empreendedores com estudos nas melhores instituições de educação do mundo. Nesses 28 anos de atuação, já destinou mais de US$ 9,5 milhões para a educação, concedendo acima de 1.200 bolsas de estudo, sendo 413 para projetos de mestrado e pós-graduação no exterior.

Harvard, Stanford, MIT, Columbia e NYU são algumas das universidades que já receberam bolsistas da instituição nas últimas décadas. Somente em 2022, a entidade fez um investimento de US$ 538 mil, oferecendo bolsas de estudos em diversas áreas, como administração, direito e jornalismo.

Sobre o Instituto Ling

Criado e mantido pela família Ling desde 1995, o Instituto Ling é uma instituição sem fins lucrativos voltada para a transformação da sociedade. Sua missão é promover o desenvolvimento humano e a evolução da sociedade através da disseminação de diferentes formas do conhecimento, da liberdade de pensamento, da valorização da cultura e da saúde.

Com a abertura de seu centro cultural em Porto Alegre, em 2014, ampliou e solidificou sua atuação, firmando-se como referência na disseminação do conhecimento e provedor de serviços e produtos culturais diferenciados, com elevado padrão de qualidade e estética. Na área da saúde, o Instituto Ling estabeleceu parceria com o Hospital Moinhos de Vento, em 2015, para a implantação de um centro de referência no tratamento do câncer em Porto Alegre, e com a Santa Casa de Misericórdia, em 2019, contribuindo para a construção do novo prédio do complexo hospitalar em Porto Alegre.

