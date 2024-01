Instituto Ling oferece bolsas para pós-graduação em planejamento urbano

São Paulo | Foto: Carlos Aranda, via Unsplash

Entidade seguirá oferecendo bolsas parciais para mestrados em Administração de Empresas, Administração Pública e Direito. Confira!

O Instituto Ling, entidade sem fins lucrativos voltada para a transformação da sociedade, inicia 2024 com uma novidade no seu programa de bolsas de estudo: uma iniciativa voltada a pós-graduação em planejamento urbano para incentivar profissionais brasileiros que buscam soluções sustentáveis para tornar as cidades mais acessíveis, humanas, diversas e dinâmicas. Intitulado UP - Mestrado em Planejamento Urbano, o programa concederá bolsas de US$ 65 mil para aprovados em mestrados relacionados ao tema em cinco universidades do exterior: NYU, MIT, UCLA, LSE e UC Berkeley. A nova modalidade de bolsas surgiu por sugestão de um integrante da terceira geração da família Ling, o arquiteto, urbanista e pesquisador Anthony Ling, que também é editor-chefe do site Caos Planejado, dedicado ao tema. "Crise habitacional com moradias precárias ou caras, falta de infraestrutura, ruas perigosas e inundações. Tempo gasto em um deslocamento insustentável, com espaços públicos repletos de carros e carentes de pessoas. Estes são apenas alguns dos problemas que os brasileiros enfrentam todos os dias. Temos 85% da nossa população morando em cidades, e a resolução de problemas urbanos deveria ser prioridade nas políticas públicas. No entanto, nosso planejamento urbano fica aquém das melhores práticas globais. O programa surge para capacitar brasileiros nos mais renomados centros de estudos urbanos do mundo", explica ele.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 de maio pelo formulário disponibilizado no site do Instituto Ling.

Pré-requisitos para concorrer às bolsas:

> Ser brasileira/brasileiro

> Garantir que o curso para o qual foi aprovado seja um mestrado de tempo integral, com data limite para início das aulas o dia 1º de fevereiro do ano imediatamente posterior ao de concessão da bolsa

> Nunca ter participado da etapa de dinâmicas de grupo de processo seletivo do Instituto Ling

> Ter sido aprovado para um dos seguintes mestrados, com foco em planejamento urbano:> LSE - London School of Economics and Political Science; MSc Urbanisation and Development ou MSc Regional and Urban Planning Studies.> NYU - New York University; Master of Urban Planning ou Master of Science in Transportation Systems.> MIT - Massachusetts Institute of Technology; Master in City Planning (MCP) ou Master of Science in Urban Studies and Planning (SM).> UCLA - University of California, Los Angeles; Master of Urban and Regional Planning - MURP.> UC Berkeley; Master of City Planning.

O valor da bolsa poderá ser utilizado para pagar anuidade e demais taxas universitárias, despesas de moradia e alimentação, material acadêmico, seguro-saúde, passagens aéreas e outras despesas relacionadas ao período em que o bolsista estiver cursando o mestrado no exterior. Além do novo programa, a entidade seguirá oferecendo, em 2024, bolsas parciais para estudantes de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública (MPA ou MPP) e Direito (LLM) cursarem pós-graduação em universidades renomadas dos Estados Unidos e da Europa. As inscrições para esses cursos também estão abertas no site do Instituto Ling e podem ser feitas até o dia 8 de abril. Para participar, é necessário ter sido aceito em uma das escolas listadas e demonstrar necessidade de recursos. SERVIÇOPrograma de bolsas de estudo UP - Mestrado em Planejamento UrbanoInscrições gratuitas até 15 de maio AQUI

Programa de bolsas de estudo para cursos de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública (MPA ou MPP) e Direito (LLM)Inscrições gratuitas até 8 de abril AQUI.

Programa de bolsas de estudo para cursos de Administração de Empresas (MBA), Administração Pública (MPA ou MPP) e Direito (LLM)Inscrições gratuitas até 8 de abril AQUI.

