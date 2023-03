Instituto Weizmann de Ciências oferece bolsas para sua Escola de Verão em Israel

Foto: Instituto Weizmann de Ciências

Se você tem interesse em ciências, terminou o ensino médio ou está no primeiro ano da universidade, inscreva-se até 20/03.

Se você já terminou o ensino médio ou está cursando o primeiro ano da universidade e tem interesse em ciências, as inscrições para quatro bolsas integrais na Escola de Verão do Instituto Weizmann de Ciências (localizado em Rehovot, Israel) estão abertas.

O International Summer Science Institute acontecerá de 04 a 27 de julho de 2023. Nesse período, o Instituto Weizmann abrirá seus mais modernos laboratórios nas áreas de bioquímica, biologia, química, matemática, ciência da computação e física para jovens talentos em ciências de todo o mundo.

Cerca de 80 alunos, de várias partes do globo, participam da Escola de Verão do Weizmann. O curso de três semanas inclui pesquisa científica nos laboratórios, com orientação de cientistas renomados, além de palestras, seminários e visitas à instalações de última geração no campus. Passeios pelos principais pontos turísticos de Israel também estão programados. Na última semana os alunos terão uma vivência única no deserto da Judéia e do Neguev, onde acompanhados de experientes guias, farão caminhadas para conhecer a vida selvagem do deserto, bem como a ecologia, arqueologia e a história deste ecossistema peculiar.

O Brasil tem encaminhado alunos ao Instituto Weizmann de Ciências desde 1982 e muitos deles são hoje pesquisadores reconhecidos. A jovem Patrícia Honorato Moreira, de Goiânia, foi para lá em 2019 para estudar no laboratório de Ciências Ambientais como as árvores sobrevivem no clima extremo de Israel. "Aprendi inglês por conta própria e ganhei confiança para enfrentar novas situações e desafios. Nos dias úteis trabalhávamos nos projetos e nos finais de semana viajamos pelo país. Conheci o mar e o deserto. Tive a oportunidade de ouvir a vencedora do Prêmio Nobel de química de 2009, Ada Yonath, cientista do Instituto Weizmann, contar sua longa trajetória de pesquisa e trabalho. Minha rede de amigos se ampliou e hoje mantenho contato com pessoas na Suíça, Hong Kong, EUA e Alemanha. Foi uma oportunidade de crescimento pessoal excepcional".

Como se inscrever para o programa:

O concurso é aberto a estudantes de todo o Brasil, entre 18 e 20 anos, que tenham terminado o ensino médio ou que estejam cursando o primeiro ano do ensino superior em 2023. Domínio do inglês é essencial. Candidatos selecionados receberão uma bolsa integral que inclui viagem, estadia e atividades, financiada pelo Grupo dos Amigos do Weizmann do Brasil.

Para participar do processo seletivo é necessário responder ao formulário disponível no site até o dia 20 de março de 2023.

A segunda fase do processo consiste em entrevista pessoal ou online em inglês com os candidatos pré-selecionados, que acontecerá nos dias 10 e 11 de abril. O resultado final será divulgado em 12 de abril.

Saiba mais sobre o Instituto Weizmann de Ciências

Localizado em Rehovot, Israel, o Instituto Weizmann de Ciências é um dos principais institutos multidisciplinares do mundo, contando com mais de cinco mil cientistas, técnicos de laboratórios e estudantes. A instituição possui uma cultura internacional vibrante. Há mais de 70 anos reúne esforços que incluem a busca por novas formas de combater doenças e proteger o meio ambiente através do conhecimento e da inovação tecnológica.

> Serviço - Bolsas para a Escola de Verão do Instituto Weizmann de Ciências:

- 1ª fase: preenchimento do formulário no site até 20 de março.- 2ª fase: entrevista presencial ou online em inglês nos sias 10 e 11 de abril.- Divulgação dos resultados: dia 12 de abril, AQUI.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Também oferece assessoria em educação e carreiras internacionais.

