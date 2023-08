Jovem ganha bolsa integral em universidade dos EUA com redação sobre o maracujá

Raíssa Leal | Foto: EducationUSA

Feira EducationUSA acontece entre 27 e 31/08 no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, trazendo mais de 60 universidades americanas de excelência.

Apaixonada por maracujá e moradora de Embu das Artes, em São Paulo, Raíssa Leal nunca pensou que a fruta fosse levá-la tão longe. Aos 18 anos, foi selecionada para estudar Química na Stetson University, Flórida. Escolhendo o maracujá como tema inusitado para seu Essay, escreveu sobre como a fruta é presente em sua vida, ajudando-a a descobrir seus objetivos e até inspirando-a em suas conquistas.

"Na casa da minha avó tinha mousse de maracujá todo fim de semana. Minha irmã, quando mais nova, tinha crises alérgicas terríveis e eu resolvi eliminar o suco em pó e de caixinha da alimentação dela, passando a dar o suco de maracujá natural. Deu certo", conta Raíssa. "Foi como um processo científico: ter uma hipótese, fazer os testes, obter resultados, analisá-los e concluir algo. Isso me ajudou a conseguir me ver, no futuro, dentro da indústria farmacêutica, querendo ajudar as pessoas através da química", conta Raíssa. "Em meu essay, expliquei que o maracujá tem várias sementes, assim como eu, e por isso quero cultivá-las, fazer com que cada uma delas cresça".

Foi uma dessas sementes que fez com que Raíssa resolvesse procurar o EducationUSA, rede oficial para informações sobre estudos nos EUA. "O EducationUSA foi essencial para a minha entrada na Stetson University. Tive ajuda em cada detalhe - da escolha da universidade à revisão de redações, além de auxílio no contato com os representantes da universidade. Aprendi a gerenciar melhor meu tempo e a acreditar que tenho potencial para sonhar alto".Raíssa fez curso técnico em Química e mora com a mãe, que é dona de casa, o pai, eletricista, e sua irmã mais nova.

Algumas das melhores instituições de ensino do mundo, como Yale University, Carnegie Mellon University, Northwestern University, George Washington University e University of California Los Angeles, participam da Feira EducationUSA América Latina 2023, evento ideal para quem quem estudar nos Estados Unidos.

São mais de 60 universidades oferecendo oportunidades para alunos latino-americanos. No Brasil, de 27 a 31 de agosto, as cidades de Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo serão palco de encontros entre brasileiros interessados e recrutadores das instituições norte-americanas (EUA). O evento é gratuito e as inscrições podem ser realizadas AQUI.

"As universidades estadunidenses já fazem parte do imaginário dos estudantes latino-americanos. O que muitos não sabem é que as instituições são inclusivas e compatíveis aos mais variados perfis de estudantes, especialmente os internacionais. A feira é uma oportunidade de tornar real a ideia de estudar fora", diz Simone Ferreira, orientadora do EducationUSA no Rio de Janeiro.

Os diretores de admissão das universidades estarão disponíveis no evento apresentando programas de graduação, mestrado e doutorado, cursos de inglês e cursos de curta duração para melhorar o currículo com um diploma internacional. Além disso, várias universidades vão apresentar suas ofertas de bolsas de estudo e incentivos para alunos com aptidões diferenciadas.

Serviço

Feira EducationUSA América Latina

Quando: De 27 a 31 de agosto

Onde: Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo

Inscrições AQUI.

Programação

Rio de Janeiro - 27 de Agosto

Das 15:00 até 18:00 horas | Hilton Rio de Janeiro | Av. Atlântica, 1020 - Copacabana Rio de Janeiro

Brasília - 29 de Agosto

Das 18:00 até 21:00 horas | Centro de Convenções e Eventos - Brasil | 21 SHS Quadra 06 Conjunto A Brasília, DF

São Paulo - 31 de Agosto

Das 17:00 até 20:00 horas | Hotel Intercontinental | Alameda Santos, 1123, São Paulo

Por que procurar o EducationUSA? Rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA, o EducationUSA possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. No Brasil, são 42 escritórios situados em universidades brasileiras, centros binacionais Brasil- Estados Unidos e Espaços Americanos (American Spaces). O EducationUSA orienta os alunos na busca de opções junto às mais de 4,700 universidades a nível de graduação e 1,700 programas de mestrado e doutorado com informações sobre admissão e bolsas de estudos. Mais informações sobre EducationUSA no Brasil AQUI.

